«Вырвался 15-метровый столб огня»: мощный взрыв цистерны в Чечне попал на видео

Момент взрыва сняли на видео очевидцы Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне 18 февраля 2022 года, около 10 часов утра, произошел мощный взрыв в Урус-Мартановском районе. В пресс-службе ГУ МЧС республики комментируют, что недалеко от села Гехи - на пустыре в населенном пункте Урус-Мартан, загорелась цистерна с сжиженным газом. За пожаром последовал сильнейший хлопок, попавший на снятое местными видео.

Столб огня вырвался в небо на высоту порядка 15 метров (!), шокировав очевидцев. Пламя быстро перекинулось на рядом стоящее здание. В настоящее время тушат всю объятую огнем зону вокруг цистерны. Спасатели сообщают о риске новых взрывов. Выяснилось, что вблизи находятся еще шесть цистерн. Но пока неизвестно, есть ли в них горючее.

- По предварительной информации пострадавших нет. Причина устанавливается, - говорится на сайте чеченского управления МЧС.