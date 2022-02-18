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Происшествия18 февраля 2022 8:50

«Вырвался 15-метровый столб огня»: мощный взрыв цистерны в Чечне попал на видео

В Чечне тушат пожар после взрыва цистерны с сжиженным газом
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Момент взрыва сняли на видео очевидцы

Момент взрыва сняли на видео очевидцы

Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне 18 февраля 2022 года, около 10 часов утра, произошел мощный взрыв в Урус-Мартановском районе. В пресс-службе ГУ МЧС республики комментируют, что недалеко от села Гехи - на пустыре в населенном пункте Урус-Мартан, загорелась цистерна с сжиженным газом. За пожаром последовал сильнейший хлопок, попавший на снятое местными видео.

Столб огня вырвался в небо на высоту порядка 15 метров (!), шокировав очевидцев. Пламя быстро перекинулось на рядом стоящее здание. В настоящее время тушат всю объятую огнем зону вокруг цистерны. Спасатели сообщают о риске новых взрывов. Выяснилось, что вблизи находятся еще шесть цистерн. Но пока неизвестно, есть ли в них горючее.

- По предварительной информации пострадавших нет. Причина устанавливается, - говорится на сайте чеченского управления МЧС.

ЧППроисшествия: ЧП