В Дагестане две фуры протаранили жилой дом, пострадали двое детей

Причины страшной аварии устанавливаются. Фото: стоп-кадр видео

В Дагестане под Махачкалой произошло страшное ДТП: две фуры протаранили жилой дом, в котором находились ничего не подозревающие люди. Три человека пострадали, среди них - двое детей.

По данным ГИБДД региона, водитель грузовика с полуприцепом проехал село Кузнецовка и в какой-то момент потерял управление. Машина врезалась в стоящую впереди фуру, а та по инерции влетела в жилой дом.

Пока неизвестно, почему водитель грузовика допустил ДТП, правоохранительные органы проводят проверку. Но известно кое-что о пострадавших: травмы получил водитель грузовика, 17-летний парень и 3-летняя девочка. Их доставили в больницы, сейчас они находятся под присмотром врачей.

Напомним, 28 февраля в Дагестане произошло еще одно ДТП, на этот раз с пассажирской ГАЗелью. В аварии погибла пенсионерка, пострадали восемь человек. Среди тех, кто получил травмы - четырехлетний ребенок. Известно, что маршрутка ехала со стороны Буйнакск в Махачкалу, когда потерял управление и вылетел на встречную полосу, а оттуда на обочину. Правоохранители начали проверку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о похожей аварии в Ставрополе. Водитель за рулем Jeep Grand Cherokee выехал с проезжей части в зеленое ограждение, которое высажено между дорогой и тротуаром. Несмотря на преграду, автомобиль продолжил движение и сбил девушку на тротуаре. Остановился джип только после того, как врезался в стену дома. Девушка-пешеход попала в больницу с открытым перелом правой большеберцовой кости.