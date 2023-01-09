Ярмарки в Ставрополе 2023 - расписание по месяцам, график, адреса, где находятся, как добраться

Традиционные ярмарки выходного дня будут радовать горожан весь год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ярмарки в Ставрополе 2023 возобновятся уже в середине января и продлятся до самого конца декабря. Каждые выходные с 8:00 до 16:00 в разных точках города покупателей будут ждать производители со всего края. По традиции в рамках акции «Покупай ставропольское!» они предложат по доступным ценам свежие овощи и фрукты, мясную, молочную, а также хлебобулочную продукцию.

Кстати, в прошлом году на 284 ярмарках выходного дня было продано более 1700 тонн товаров на общую сумму порядка 135 миллионов рублей. Количество торговых мест колебалось от 25 до 35 (в праздники доходило до 120), а число посетителей превысило 100 тысяч человек.

Расписание и адреса ярмарок в Ставрополе в 2023 году - в материале «КП-Северный Кавказ». Информация будет регулярно обновляться.

График ярмарок в Ставрополе в январе 2023

В первый месяц наступившего года в краевой столице запланировано проведение трех ярмарок.

Ярмарка в Ставрополе 14 января 2023

Все январские ярмарки в Ставрополе пройдут в одном месте. Фото: Яндекс.Карты

Адрес: улица Васильева, 35/1 (Промышленный район)

Ближайшая остановка: «ул. Васильева»

Как добраться: маршрутка №59, либо

- до остановки «пр. Юности» на автобусах и маршрутках №№1м, 9м, 12, 13, 19, 20, 31, 42 или троллейбусах №№7, 9 и пройти пешком около 10 минут по улице Шеболдаева;

- до остановки «ул. Заводская» на перечисленном выше общественном транспорте (плюс маршрутки №№10, 35) и пройти пешком около 10 минут по улице Васильева.

Ярмарка в Ставрополе 21 января 2023

Адрес: улица Васильева, 35/1 (Промышленный район).

Ярмарка в Ставрополе 28 января 2023

Адрес: улица Васильева, 35/1 (Промышленный район).