«Георгиевская» кошка дважды спасла от смерти мирных людей на территории завода «Азот» в ЛНР

Про Мусю рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Фото: стоп-кадр видео

Главной героиней нового видео из Северодонецка, опубликованного Рамзаном Кадыровым в своем Телеграм-канале, неожиданно стала... кошка Муся. Семья, которую она спасала дважды спасала от верной гибели, называет пушистую любимицу «георгиевской». Не только из-за необычного окраса (на спине у нее чередуются черные и рыжие полоски) - питомица стала для них настоящим символом победы. Над отчаянием. Над страхом. И даже над смертью.

На видео - уставшие, но счастливые люди. Они стараются подойти поближе к помощнику главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинову, который ведет съемку. Они хотят попасть в кадр, чтобы близкие видели и не волновались - с ними все в порядке.

Среди освобожденных - много детей. Фото: стоп-кадр видео

- Можно сказать? - просит мужчина. - Мы живые, здоровые, все у нас хорошо, мама, сестра...

- Доченька! - подсказывает ему супруга и начинает рыдать. Эмоциональное перенапряжение людей понятно. Буквально только что они покинули подвалы завода «Азот», из которого украинские военнослужащие собирались сделать второй завод «Азовсталь».

- Без преувеличения можно сказать, что этих бедолаг освободили из украинского плена. Они не знали, что российские войска предоставляют «зеленый коридор», что в ста метрах от завода - спокойная жизнь, что они могут получить помощь, еду, лекарства. Их держали в качестве живого щита - а теперь вспомните лживые и гнусные заявления нацбатовцев, что они, якобы, спасают мирных граждан. Что же вы не сообщили, что российская сторона объявила тишину и предоставили гуманитарный коридор? Вы и сейчас будете заявлять, что спасали 800 людей в подвалах? Это риторические вопросы, на которые на Украине придумают очередную сказку, - написал Рамзан Кадыров.

Муся флегматично реагировала на происходящее. Фото: стоп-кадр видео

А следующая история - точно не сказка, хоть и связана она с настоящим чудом.

- Тут люди говорят, что у них не было георгиевских ленточек, как у нас, зато у них была «георгиевская» кошка. Она была для них талисманом и путеводителем, для того, чтобы они могли там продержаться, - Апты Алаудинов переводит камеру пониже. На руках у одной из женщин лежит трехцветная красавица, всем своим видом выражая полное безразличие к происходящему вокруг. Ее хозяйка рассказывает:

- Она нам два раза не дала уехать. ВСУшники заходили и кричали: «Пожар! Срочно эвакуируйтесь! Вы все тут сгорите!». А мы смотрим - кошка голову на лапки и лежит. Ну и мы остались. Спасибо Мусе!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рамзан Кадыров сообщил, что по данным на вечер 25 июня 2022 года под контролем российских сил и Народной милиции ЛНР находится вся территория к востоку от реки Северский Донец: жилой сектор и промзона Северодонецка, включая упомянутый выше завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк и селение Боровское.

ОФИЦИАЛЬНО

Около 20 часов по московскому времени Министерство обороны Российской Федерации опубликовало срочное официальное заявление. В частности, в нем сказано: «В результате успешных наступательных действий подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. Попытка противника превратить промзону «Азота» в упорный очаг сопротивления сорвана. Вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль».