Свежая кровь: кого и зачем вербуют экстремисты

Фото: Евгения Гусева.

В последние годы терроризм и экстремизм существенно изменили форму, в ряды боевиков все чаще вступают люди разных возрастов, национальностей, вероисповеданий и социального статуса.

Сторонники радикального ислама упорно ищут новых адептов и жертв, используя разные методы вовлечения в противоправную деятельность. Свежая кровь поступает регулярно, причем из разных уголков мира, включая Ставрополье.

Манипулятор и жертва

Стереотип о том, что вербовщик - это всегда зрелый мужчина восточного типа, давно не соответствует действительности. Среди тех, кто «закидывает сети», пополняя ряды экстремистов, встречаются мужчины и женщины разного возраста и происхождения, зачастую хорошо образованные и отлично владеющие русским, английским и другими языками. Вербовочную деятельность ведут настоящие профи, прошедшие специальное обучение, поэтому жертвой вербовщика может стать кто угодно.

На экстремистскую наживку клюют даже те, кто, казалось бы, не должен: мальчики-подростки, одинокие мамы, образованные и состоятельные мужчины и женщины. В своей деятельности профессиональные вербовщики используют практически такие же методы, что и сектанты, и понимание, что ты уже «на крючке», приходит уже слишком поздно.

Существует несколько методов вербовки: через родственные связи, когда вступивший в ряды экстремистов увлекает за собой другого члена семьи; через вхожих в семейный круг людей, увлеченных идеями радикального ислама; через трудоустройство; через псевдорелигиозные организации и различные общественные мероприятия, финансируемые террористами, - это могут быть семинары, мастер-классы и даже просмотр кинофильма. Ну и самый простой и распространенный способ вербовки в наши дни - через социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры.

Важно знать, что вербовщик безошибочно вычисляет слабые места предполагаемого адепта и бьет прицельно: легко внушаемые подростки достаточно быстро проникаются идеями радикального ислама, вещающего о праведности и справедливости, женщины падки на красивые слова о любви и обещания счастливой жизни, ну а мужчины чаще всего гонятся за деньгами.

В погоне за достатком...

Вербовщики нередко выступают в роли потенциальных работодателей, размещая вакансии в том числе и на популярных интернет-площадках. Конечно же, в объявлении не указано, что новому сотруднику предстоит работать на боевиков. Объявление, как правило, содержит обширный выбор вакансий по образованию, графику работы и уровню заработной платы. В приоритете - лица, обладающие военными навыками, и специалисты IT-сферы. Набирают и «разнорабочих», которые в итоге становятся «пушечным мясом». Зарплату обещают хорошую, от нескольких тысяч долларов, но реальность чаще всего далека от обещаний. Хорошие деньги водятся лишь у лидеров группировок, остальным перепадают копейки.

В сети боевиков часто попадают и те, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Им вербовщики обещают обеспечить семье достойный уровень жизни, быстро погасить долги или решить серьезную проблему. Ключевое слово - «обещают».

Резонансным стало дело бывшего офицера Минобороны России, который примкнул к боевикам в надежде решить свои финансовые трудности.

Денис Хасимов родился в Краснодаре, в 2004 году блестяще окончил высшее военное училище имени Штеменко, защитил кандидатскую, после чего возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве.

В 2009-м мужчина уволился из армии и стал преподавателем в Кубанском институте информзащиты, а через три года перебрался в Москву. Там он стал увлекаться религиозными идеями, посещать религиозные собрания и молельные дома, сдружился с уроженцем Таджикистана. Друзья организовали сбыт фальшивых денежных купюр. В 2014 году Хасимов взял крупный кредит на покупку BMW Х5. Он должен был выплатить 1,3 млн рублей, но не стал, и долг передали коллекторам.

В 2015-м Хасимова задержали во Владимире за сбыт фальшивок. Во время предварительного следствия он вышел под залог, снова попал под прессинг коллекторов и решился бежать из страны. По поддельному таджикскому паспорту он добрался до Стамбула, где примкнул к ИГ*, и отправился в Сирию. За два года Хасимов принял участие в 10 операциях, собирался совершить теракт на территории России, но его с поддельным паспортом задержали турецкие пограничники. Его поместили в центр содержания иностранцев, а через несколько дней депортировали в Таджикистан, откуда в ноябре 2017 года он был экстрадирован в Россию.

Суздальский районный суд приговорил Хасимова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о сбыте поддельных денег. Северо-Кавказский окружной военный суд признал Хасимова виновным в участии в деятельности террористической организации ИГ* и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также одному году ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса.

… счастьем и любовью

Известно немало случаев, когда жертвами вербовщиков становятся одинокие люди, ищущие любви и мечтающие о счастливой семейной жизни. Большая часть из них - женщины, но встречаются и мужчины. Одна из таких историй приключилась с Бесланом, жителем Степновского района Ставрополья.

Молодой человек успешно окончил вуз в краевом центре, где учился на юриста и подавал большие надежды. Но после окончания института он вдруг заявил, что хочет развиваться духовно, и уехал на историческую родину в Чечню. Там он проникся идеями «истинного» ислама и познакомился с будущей женой в одном из мессенджеров. Девушка «оказалась» ему близкой по духу.

Новые ценности и возлюбленная привели его к боевиками. Родным по телефону Беслан сообщил, что решил с избранницей поступить в медресе в Турции. На мольбы отца вернуться домой и поступить в московский исламский институт, раз так хочется духовности, молодой человек не отреагировал. В 2014 году вместо медресе он оказался в Сирии в рядах боевиков. В итоге отец Беслана отказался от сына.

- Если он вернется, я считаю, его необходимо наказать по всей строгости российского закона. Но он знает российские законы, он же юрист, не приедет сюда, - заявил в беседе с корреспондентом «Комсомолки» отец молодого человека, примкнувшего к боевикам.

Мать долгие годы надеется на возвращение сына, который изредка дает о себе знать. Серьезными испытаниями обернулась любовная связь и для одной из жительниц Ставрополья. Женщина в одиночку воспитывала дочку, имела собственное жилье и работу с достойной зарплатой. Для счастья не хватало лишь одного - любимого рядом. В соцсетях женщина встретила давнего знакомого, завязалась переписка. Оказалось, что мужчина отбывает наказание за изготовление поддельных денег. До конца срока ему оставался год. Между ними завязался роман. Мужчина признался, что в тюрьме принял ислам и может жениться только на женщине, которая разделяет его религиозные взгляды. Ставропольчанка приняла ислам и стала Хадижей.

Когда возлюбленный вышел на свободу, пара заключила мусульманский брак - никях. Вскоре Хадижа родила сына, потом забеременела третьим ребенком. Муж увлекся просмотрами роликов о войне в Сирии и вскоре заявил, что поедет на Восток поддерживать «братьев». Предложил даже развод, но Хадижа не рискнула остаться одна с детьми, продала часть нажитого и отправилась за мужем на Ближний Восток. Поначалу все шло нормально, правда, муж постоянно отсутствовал. Хадижа родила третьего ребенка.

В ходе антитеррористической операции, объявленной коалицией, боевики стали нести потери. Вскоре Хадижа решила вернуться на родину. Шесть раз она пыталась пересечь границу. Каждый раз платила огромные суммы денег проводникам, но ее задерживали пограничники и возвращали обратно. Седьмая попытка увенчалась успехом. Хадижа смогла добраться до Турции и обратиться в российское консульство. Почти полгода власти занимались подготовкой документов для отправки ее с детьми домой. В апреле 2019 года Хадижа с детьми прилетела в Минеральные Воды. В аэропорту ее встретили представители правоохранительных органов и провели необходимые мероприятия.

Представители антитеррористической комиссии помогли ей адаптироваться к новым условиям жизни, а местная администрация организовала обучение детей. Работа с возвращенной из Сирии женщиной проводится в рамках реализации госпрограммы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества».

Стоит отметить, что Хадиже повезло. Она и дети остались живы и с помощью властей и близких смогут забыть ужасы сирийской войны. Так везет далеко не всем женщинам, последовавшим за супругами. Тех, чьи мужья погибли, сражаясь за джихад, повторно выдают замуж за других боевиков, которым разрешено удовлетворять свои потребности только с законной женой.

Кстати, для вступления в законный брак там достаточно лишь свидетелей и пары слов. В итоге женщины живут с нелюбимыми, рожают в окопах или подолгу остаются во вдовьих домах, выполняя черную работу и с сожалением вспоминают тот день, когда решились ехать на Ближний Восток за любовью и счастьем.

Клятва на верность

Еще одна цель вербовщиков - создание ячеек из сторонников, проникшихся идеями радикального ислама. Чаще всего клятву на верность лидерам экстремистских бандгрупп приносят мужчину в возрасте до 30 - 35 лет, которые не смогли реализоваться в обычной жизни. Такие люди готовы менять мир, отстаивать «истинные» ценности и сражаться за идею, навязанную «братьями». Находят адептов радикального ислама в закрытых группах в соцсетях и мессенджерах. Тут же в Сети и продолжается связь с кураторами, здесь же ведется впоследствии пропагандистская работа, посредством видео дается клятва.

Правоохранительные органы постоянно проводят мониторинг сети интернет, выявляя сторонников экстремистов и террористов. Так, с 2019 года по материалам, поступившим от правоохранительных органов Ставропольского края, Роскомнадзор заблокировал 133 интернет-адреса, содержавших информацию террористической направленности. К ответственности привлечены 15 человек, разместивших публикации, содержащие оправдание терроризма, семерых из них осудили.

Без внимания правоохранителей не остаются и активные сторонники боевиков, планирующие страшные преступления на территории страны и Ставрополья.

В апреле 2022 года в Ставрополе был задержан сторонники «Исламского государства»*, который по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации собирался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры региона. Его задержали во время подготовки к теракту. При обыске в его доме были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельной бомбы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту». Также в мае этого года была поставлена точка в деле об участии в террористической организации.

Так, в 2020 году житель Ингушетии Ахмед Чаниев, присягнувший на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство»*, приехал на Ставрополье, чтобы совершить преступление, но был задержан силовиками. Тогда следком Ставропольского края возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также по статье о содействии террористической деятельности.

В июне 2022 года Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Всего с 2019 года в крае были задержаны более полусотни сторонников международных террористических организаций, пресечена деятельность одной крупной законспирированной террористической ячейки. Также сотрудниками силовых структур за последние два с половиной гола были установлены и задержаны 44 пособника террористов. Среди задержанных оказались жители Ставрополя, Кисловодска, Минвод, Шпаковского, Предгорненского, Благодарненского, Нефтекумского, Туркменского, Петровского, Андроповского районов и станицы Курской.

ВАЖНО

За преступления террористической направленности Уголовным кодексом РФ предусмотрены наказания в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока заключения.

Ст. 205 Террористический акт - пожизненное лишение свободы.

Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности - пожизненное лишение свободы.

Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма - лишение свободы до пяти лет.

Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности - наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Ст. 205.5 Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Ст. 206 Захват заложника - пожизненное лишение свободы.

Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - лишение свободы на срок до десяти лет.

Ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ - лишение свободы на срок о пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - лишение свободы на срок до шести лет.

Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества - лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации - лишение свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до 10 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в экстренных случаях:

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского края.

(8652) 94-04-40 - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 24-52-26 - Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для операторов мобильной связи).

*Деятельность указанных террористических организаций запрещена на территории России