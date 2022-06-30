Несовершеннолетнюю девушку со Ставрополья изнасиловали и унизили на мужской вечеринке

Подозреваемых в деле нет - все парни пока что проходят как свидетели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после чудовищного инцидента. Несовершеннолетняя девушка с психиатрическими проблемами пожаловалась на изнасилование во время вечеринки. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

25 июня в одном из районов Ставрополья у 37-летнего Анатолия* гостил дома его 20-летний коллега по заводу Дмитрий. Говорили о том о сем, в том числе - о скором дне рождения последнего и праздновании. Анатолий заметил, что краем глаза его приятель смотрит в телефоне. Оказалось, что он переписывался во ВКонтакте с малолетней девушкой Надей. Тогда старший товарищ предложил организовать праздник сейчас у него дома и пригласить эту подружку.

Надя приехала из соседнего района Ставрополья на такси. К компании присоединились друзья Дмитрия, младшему из которых было 18 лет, старшему - Никите - 20 лет. Поначалу вечеринка проходила спокойно, без криминала. Но затем, по словам источника "КП-Ставрополь", компания подсыпала в выпивку подростка наркотические вещества, из-за чего она потеряла какие-либо силы для сопротивления.

Развратные действия, по показаниям девушки, совершали все парни, кроме Никиты. После всего, что было в доме Анатолия, он вызвался отвезти Надю домой. Но остальные увязались за ним. По дороге он остановился на обочине и сделал то, что задумывал - совершил насильственные действия сексуального характера.

Уже дома у девушки издевательства продолжались, а затем компания оставила ее одну. Правоохранителям девушка рассказывала, что парни измывались над ней в самых изощренных формах. Настолько отвратительных, что была задействована ноздря Нади. А самым изобретательным якобы был Анатолий. К слову, в профиле 37-летнего мужчины в социальных сетях указано, что ему только 15 лет и подписан он на сообщества для "легких знакомств" в интернете.

Усугубляет ситуацию тот факт, что Надя состоит на учете у психиатра. Из-за проблем с умственным развитием девушка физически отстает от сверстниц. На вид ей не больше 13 лет (на самом деле она на несколько лет старше), она худощавого телосложения. При этом все в компании изначально знали ее реальный возраст.

Территориальный отдел СУ СКР по Ставрополью возбудил уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. По делу назначили ряд экспертиз, которые определят, какие следы насилия и издевательств есть на теле потерпевшей.

Источник "КП-Ставрополь" уточнил, что подозреваемых в деле нет - все парни пока что проходят как свидетели. Они уверяют, что все было добровольно. Например, Никита рассказал следователям, что жертва сама накинулась на него, когда он ходил по нужде у дороги. Сама девушка не отрицает, что с кем-то половой акт был добровольным, но с кем-то - по принуждению.

Результат расследования покажет, было ли насилие, кто к чему причастен, а кто - только свидетель.

*все имена изменены