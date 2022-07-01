Глава района на Ставрополье два года премировал себя "за особые условия службы"

Владимир Лукинов. Фото: kir-portal.ru

В Ставропольском крае возбудили второе уголовное дело против главы Кировского района Владимира Лукинова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, передают пресс-службы краевой прокуратуры и регионального СУ СКР.

В 2018 году Лукинов подписал распоряжение, по которому ему каждый месяц должны были начислять премии и надбавки. Основание для довольствий - "особые условия муниципальной службы". Что было не так в работе главы района, непонятно. Так продолжалось до 2019 года. Ущерб оценили в 290 тысяч рублей, сообщает следствие.

- Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых в отношении главы Кировского района возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Одним из поводов для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по краю, - сказано в сообщении прокуратуры.

Первое уголовное дело Лукинова связано с госзакупками. В ходе проверки выяснилось, что у администрации есть проблемы в документации по многофункциональному центру в Новопавловске.

Прокуратура края сообщала, что в 2014 году районные власти заключили контракт на строительство центра с ООО "Гром". Сумма сделки превышала 24 млн рублей. Работу приняли еще в сентябре-октябре 2014 года. Но заказчик выдал не менее 3 млн рублей за услуги, которые не были фактически выполнены.

СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Известно, что материалы соединены в одно производство. Кроме того, по постановлению прокурора завели уголовное дело против должностных лиц ООО "Гром". Их подозревают в мошенничестве.

Владимиру Лукинову сейчас - 63 года. До назначения на пост главы Кировского района Ставрополья он работал руководителем на предприятиях и заместителем министра дорожного хозяйства Ставрополья.