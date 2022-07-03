На Кавказе машина упала в пропасть: водитель чудом остался живым

Врачи Докузпаринской ЦРБ спасли жизнь водителю иномарки. Фото:скриншот видео

В Дагестане автомобиль с шестью туристами опрокинулся в ущелье в Докузпаринском районе. Водитель пережил второе рождение, врачам удалось спасти его жизнь.

Как стало известно, шесть туристов направлялись к селу Куруш. Погода не располагала к путешествиям, стоял густой туман, машина двигалась по опасной дороге. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машина рухнула в овраг. Пять человек смогли выбраться самостоятельно, но одному мужчине потребовалась срочная помощь. Его экстренно перевезли наземным транспортом в медицинское учреждение. Плохие погодные условия не позволили специалистам доставить пострадавших вертолетом.

Водитель получил серьезные травмы, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. В ведомстве рассказали, что мужчине чудом удалось спастись. Зажатый в машине водитель испытал значительную кровопотерю, сдавливание спровоцировало накопление крови и воздуха в плевральной полости, он мог задохнуться.

- Медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно - провели инфузионную терапию, переливание компонентов крови, вывели из шока, а затем уже в Ахтынской ЦРБ продолжили лечение, предотвратив опасные последствия травм. Сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Также медики рассказали, что трое пассажиров транспортировали в дербентскую больницу с травмами средней тяжести, а еще два человека с легкими травмами были доставлены в ЦРБ Докузпаринского района.

Автомобиль, на котором путешествовали туристы, пока еще остается в ущелье. Его не могут достать из-за непогоды.

Распространившийся в социальных сетях видеоролик поразил пользователей интернета. Многие из комментаторов предположили, что у группы не было опытного гида.

- Суровые Дагестанские горы ошибок не прощают, - высказал свое мнение местный житель.

- Нужно предупреждать наших гостей , что дороги в горах опасные . И что пренебрегать превышением скорости на горных дорогах , может быть смертельной ошибкой . Жалко людей, - предостерег подписчиков другой пользователь.

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