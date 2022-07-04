Синоптики Ставропольского края пообещали аномальную жару +35 градусов к 6 июля

В особо жаркое время дня лучше оставаться в охлажденном помещении, чтобы не получить тепловой удар Фото: Иван МАКЕЕВ

Начало рабочей недели порадует ставропольцев отсутствием надоевших дождей и ураганного ветра. Синоптики Гидрометцентра Ставропольского края рассказали, какую погоду следует ждать в ближайшие несколько дней.

4 июля, в понедельник, в большинстве округов Ставрополья установится сухая жаркая погода. Воздух прогреется до +32 градусов, ветер слабый, со скоростью до 10 метров в секунду. В краевом центре максимальная температура составит +29 градусов, а ветер будет чуть сильнее.

5 июля, во вторник, столбики термометров пробьют отметку в 34 градуса тепла. Начинается настоящая жара, даже в Ставрополе синоптики обещают +31 градус. Ветер по-прежнему слабый, осадков не ожидается по всей территории региона.

6 июля, в среду, установится пока что максимальная температура воздуха в 35 градусов тепла. Маленького дождика не стоит ждать даже ночами. Поэтому лучше оставаться дома в особо жаркое время, носить головные уборы и использовать солнцезащитный крем.

Напомним, в Ставрополе разрешено купаться на Комсомольском пруду, а в Кисловодске обещали подготовить Старое озеро к купальному сезону уже этим летом.