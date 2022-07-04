Жительница Ставрополья шантажировала интернет-друга, пойманного на "позоре Дзюбы"

Несмотря на то, что в преступлении были замешены двое, наказание получил только один злоумышленник Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае вынесли приговор местной жительнице, которая вымогала у малознакомого мужчины деньги за компромат. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

В мае 2021 года в социальной сети "ДругВокруг" Алиса (все имена изменены - Пр.) познакомилась с Олегом. Общение у молодых людей сразу же приняло романтический характер. Девушка флиртовала, парень с удовольствием велся. В итоге анонимы решили раскрыть свои личности. Фотография Олега Алисе не понравилась, но что важнее - его узнал знакомый девушки. И тут у них созрел преступный план.

Алиса предложила своему новому другу заняться виртуальным сексом. Идея дикая, но Олегу понравилась. Оба уединились в ванных, созвонились по WhatsApp - и все случилось. Парень остался доволен, девушка - вдвойне удовлетворенной, ведь перед звонком она включила запись экрана. Хотя на кадрах не слышны пошлости, которые говорили секс-партнеры, но все прекрасно видно.

После акта знакомый Алисы от ее имени показал запись потерпевшему и предъявил требование - выплатить 100 тысяч рублей. Иначе весь свет увидел бы ролик, что пагубно сказалось бы на репутации Олега среди консервативных друзей.

Парень запаниковал, предложил снизить стоимость видео до 30 тысяч рублей, но при условии, что ролик удалят при нем. На заправке Олег передал деньги знакомому злоумышленницы. Но уже через несколько дней парочка потребовала оставшиеся 70 тысяч рублей. Жертве вымогательства удалось доторговаться до 30 тысяч, но собралось только 25 тысяч рублей. На той же заправке он передал 15 тысяч рублей наличкой и еще 10 тысяч перевел на карту. Все средства злоумышленники разделили между собой.

Аппетит у вымогателей, однако, не унимался. У девушки двое детей, у мужчины - свои стремления, и они решили дожимать жертву - осталось всего ничего. Однако на этот раз Олег пошел в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Одно из главных доказательств - перевод средств, но злоумышленники и так признали вину, содействовали следствию и вернули все 55 тысяч рублей.

В июне 2022 года районный суд приговорил женщину к 2,5 годам условно. Мужчина избежал ответственности, его причастность к делу не была доказана, уточнил источник "КП-Ставрополь". Но что важнее - видео со сторонних устройств удалили. Оно осталось только как вещдок у следователей.

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