Хотел увести жену: житель Кисловодска из-за любви подстроил неудачный рукопашный номер с топором

Стороны конфликта сформировали две версии, почему топор оказался в голове потерпевшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске к реальному сроку приговорили местного жителя, знакомый которого хотел похвастаться техникой рукопашного боя. Об этом рассказывает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В гости к семье Ивановых пришел знакомый Федор (все имена изменены - Пр.). После совместного ремонта дымохода мужчины пошли отмечать хорошо проделанную работу, к ним присоединилась хозяйка дома Прасковья. В моменты, когда глава семьи Андрей удалялся с застолья, женщина жаловалась гостю на избиения. Мол, сожитель беснуется без повода, а остановить его некому. Мужчины обсудили это без конфликта, Федор пригрозил, что "найдет на него управу", а Андрей все понял и согласился, что был неправ. Прасковья со спокойной душой ушла спать. Но когда еще один гость пришел с добавкой, он застал Федора с окровавленной головой.

По словам потерпевшего, он уходил домой, но вернулся, чтобы забрать забытые вещи. На обратном пути у двери ни с того ни с сего его ударили по голове чем-то тупым. Федор обернулся и увидел Андрея с топором. После нескольких восклицаний он ушел к себе домой, но там несколько раз упал на ровном месте. А когда взбирался в карету скорой, уже потерял сознание. Причину такого поступка Андрея он не понимает до сих пор.

А вот обвиняемый рассказывает другую историю. Когда они остались одни, Федор продолжил тираду о поисках управы. В том числе - пригрозил, что можем своими руками все сделать. Для наглядности решил продемонстрировать навыки рукопашного боя. Попросил Андрея завести над ним топор, а тот должен был как-то парировать удар.

Но все пошло не по плану. Федор замешкался, и Андрей вполсилы ударил товарища топором по голове. Поначалу потерпевший якобы остро не реагировал на травму, просто ушел домой и только потом стал высказывать претензии. Все это он объясняет тем, что Федор подстроил все, чтобы увести у него гражданскую жену.

Прасковья поначалу защищала своего сожителя, оговаривала себя, чтобы спасти того от тюрьмы. Дело в том, что у Андрея уже были проблемы с законом: пять лет назад он отсидел срок за пьяную драку. Новое дело сулило ему более строгое наказание. Но женщине не поверили.

Городской суд посчитал версию потерпевшего более складной. Она согласуется с показаниями свидетелей в некоторых важных мелочах: например, очевидцы слышали, как после удара Федор ругался на Андрея. Источник "КП-Ставрополь" указал, что следствие всерьез рассматривало и версию обвиняемого, поскольку она не противоречит экспертизам.

Андрея приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Женщина, по информации собеседника "КП-Ставрополь", к потерпевшему не ушла.