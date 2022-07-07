Взбесившаяся карусель полчаса крутила детей в Ставрополе

Железный дракон никак не хотел отпускать ребят. Фото: t.me/stvstv

Руководство краевой прокуратуры взяло на контроль ход проверки ситуации, произошедшей в Центральном парке культуры и отдыха Ставрополя - там произошел сбой в работе аттракциона. В этот момент на карусели находились дети.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины ЧП и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере безопасности услуг, а также деятельности ответственных должностных лиц и собственника аттракциона, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в прокуратуре Ленинского района, которой поручено проведение проверки.

По словам очевидцев, катание растянулась аж на 36 минут - все это время сотрудники парка безуспешно пытались остановить взбесившийся аттракцион, а четыре ребенка, плача, мотылялись из стороны в стороны.

Тем временем, в Самарской области произошел еще более вопиющий случай - там полуторагодовалой девочке оторвало часть пальца на детской площадке во время катания на карусельке.