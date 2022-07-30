Какая погода будет в Ставропольском крае на выходных 30 и 31 июля

В воскресенье ветер поднимет пыль в воздух Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая погода будет в Ставропольском крае на выходных, рассказали в региональном Гидрометцентре. Синоптики предупредили ставропольцев о сильной жаре, которая придет в край уже сегодня, 30 июля.

В субботу 30 июля в большинстве округов Ставрополья не будет осадков - местами может выпасть маленький кратковременный дождик. Ветер восточный, скорость не превышает 10 метров в секунду. Воздух накалится до +37 градусов, опасная температура для длительного пребывания вне помещения.

В Ставрополе ветер немного стихнет, а температура не поднимется выше отметки в +34 градуса.

В воскресенье 31 июля, последний день месяца, жара совсем немного спадет - до 35 градусов тепла. При этом усилится ветер, его порывы достигнут 14 метров в секунду. По словам синоптиков, осадков быть не должно.

В краевом центре максимальная температура составит +34 градуса, ветер такой же, как и во всем регионе. Можно смело идти купаться на водоемы и гулять в парках, при этом соблюдая меры предосторожности на открытом солнце.