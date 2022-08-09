На Ставрополье семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и ВАЗ-2107

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Утро 9 августа в Ставропольском крае началось с тревожных новостей: семь человек пострадали в ДТП в Арзгирском округе. Инцидент произошел в 6:30 утра на дороге "Дивное - Рагули - Арзгир".

- Водитель микроавтобуса Форд (не маршрутка, категория В) не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося легкового автомобиля ВАЗ 2107, водитель которого остановился и приступил к маневру поворота налево, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. От удара микроавтобус перевернулся в кювет, - пояснили ситуацию в региональном управлении ГИБДД.

Фото: ГИБДД Ставропольского края

На место происшествия сразу прибыли полиция и медики. В ближайшую больницу госпитализировали сразу семь человек: водителя ВАЗ и шесть пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших - 13-летний ребенок.

При этом в ведомстве заявили, что количество пострадавших уточняется.

Полиция начала проверку. Уже известно, что микроавтобус выполнял частный рейс из Москвы до Еревана. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП для установления степени ответственности каждого из водителей.