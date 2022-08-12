Женщина родила ребенка на высоте 3800 метров. Фото: стоп-кадр видео.

В Кабардино-Балкарии женщина родила ребенка прямо на Эльбрусе. Об этом рассказали спасатели МЧС по республике Кабардино-Балкарии в пятницу, 12 августа 2022 года.

В ведомстве заявили, что за многолетнюю практику - это первый такой необычный вызов: прежде к ним никогда никто не обращался с просьбой принять роды в горах.

- Такого у нас еще не было. Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800м) у одной из отдыхающих отошли воды, - поделились подробностями в официальном сообщении.

Незамедлительно спасатели выдвинулись к месту «происшествия». Пока специалисты спешили на помощь к женщине, она находилась в родах. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик.

Как рассказали в ведомстве, женщину и ее новорожденного ребенка успешно транспортировали на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.

- Эльбрус не только забирает но и дает!, - прокомментировали чудесное рождение в спасательной службе.

Позже выяснились шокирующие подробности, по словам очевидцев, наблюдающих незабываемую картину рождения, туристка даже не знала о своей беременности! В это сложно поверить, но для женщины ее «особое положение» стало неожиданным сюрпризом.

Помимо спасателей МЧС по республики Кабардино-Балкария, пожелания крепкого здоровья матери и ребенку стали появляться и под официальным видеороликам в официальных социальных сетях ведомства.

Подписчики совершенно точно уверены, новорожденного мальчика теперь нужно назвать Эльбрусом.

- Ничего себе. Малого надо теперь Эльбрусом назвать, - оставила забавный комментарий девушка.

По мнению другой пользовательницы социальной сети, «Эльбрус творит чудеса, кто хочет детей - приезжайте на Эльбрус».

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