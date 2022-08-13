Хозяин овчарки на глазах детей убил бездомного пса в Кисловодске

Изучением инцидента занимается участковый Фото: Архив "КП"

В Кисловодске зоозащитники сообщили о зверском убийстве бездомной собаки около детской площадки. Кадры с места опубликовали волонтеры "Доброго сердца".

Как рассказывают очевидцы, бездомный алабай прибился ко двору дома по улице Ленинградской несколько дней назад. На вид собака была старой и не проявляла никакой агрессии - даже не гавкала. Грустного пса подкармливали объедками. Когда поняли, что у животного нет многих зубов и он не справляется с слишком твердой едой - стали наливать ему супы.

Все случилось 11 августа 2022 года. Один из жильцов вернулся из отпуска и решил выгулять свою немецкую овчарку. Как только собаки пересеклись, они зарычали друг на друга. Чтобы старый, беззубый алабай не тронул его молодую овчарку, мужчина зарезал чужака. Убийство животного произошло около детской площадки, на которой сидели подростки.

Увидев труп алабая, соседи сразу же вызвали полицию. В ГУ МВД по Ставропольскому краю корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили, что инцидент изучает участковый:

- По данному факту участковыми уполномоченными полиции города Кисловодска проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Информированный источник издания рассказывает, что мужчина уверяет, что убил собаку из-за опасности. Тем не менее, его действия попадут под статью о жестоком обращении с животными, предположил собеседник.