Дагестанские полицейские вынесли детей и старушку из горящего дома под Махачкалой

Фрагменты видео: МВД России

В Дагестане полицейские помогли избежать серьезных последствий пожара в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Ранним утром 3 августа в поселке Караман полицейские увидели черный дым. Когда патруль подъехал к месту происшествий, пламя уже разгорелось, охватило всю крышу дома и могло перекинуться к соседям.

- Мы сразу же доложили о ситуации и уведомили второй наряд, который потом подъехал. Подбежали к воротам дома, дверь была открытой, так как хозяйка уже не спала, была в шоковом состоянии и сказала, что внутри дома находятся ее двое несовершеннолетних детей и престарелая мать. Мы сначала вынесли детей, а потом вывели пожилую женщину. Всех отвели на безопасное расстояние, - рассказывал лейтенант Магомедгаджи Абдуллаев.

В это время водители экипажей по громкой связи и спецсигналами оповещали других жителей об угрозе и требовали их выйти. Полицейские эвакуировали более 50 человек, вместе с детьми и стариками. Под операцию попали 12 коттеджей.

- До приезда пожарных мы расчистили улицы от машин, чтобы расчеты могли беспрепятственно проехать. По их прибытию мы помогли растянуть их шланги. Это продолжалось три-четыре часа.

В пожаре никто не пострадал. По информации УМЧС по Республике Дагестан, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пламя задело два дома.