В Дагестане при обрушении лестницы на свадьбе пострадали больше 30 человек. Фото: СУ СКР по республике Дагестан/МВД Дагестан

В Дагестане на свадьбе обрушилась лестница с людьми. Торжественное мероприятие было омрачено настоящей трагедией - лестница с гостями рухнула со второго этажа. По лестницей также находились гости. Одна из приглашенных скончалась. Еще пять человек были транспортированы в больницы Махачкалы вертолетом.

Страшная трагедия произошла в селе Хашархота Цунтинского района Дагестана. Там, в воскресенье, 14 августа 2022 года примерно в 13:20 бетонная лестничная конструкция не выдержала приглашенных гостей и рухнула. Все произошло в доме отца невесты, 41-летнего местного жителя, который вместе с гостями отмечал радостное событие - замужество дочери.

По предварительной информации МВД Дагестана, обрушение произошло из-за перевеса в тот самый момент, когда часть гостей поднималась на 2 этаж. Другая часть приглашенных находились в этом время под лестничной конструкцией.

В результате несчастного случая пострадали 33 человека: 15 гостей сейчас находятся на амбулаторном лечении, еще 18 человек, включая 2 детей, из-за полученных травм были госпитализированы в центральную районную больницу. Из местной больницы несколько гостей были транспортированы в Махачкалу.

Пять пострадавших транспортировал вертолет Минздрава республики. В пресс-службе ведомства рассказали, что у двух местных жителей - переломы верхних конечностей. С этими травмами их перевели в Республиканский центр травматологии и ортопедии.

- Одна пациентка прооперирована в отделении челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы, - сказано на официальном сайте.

Также еще двум гостям дагестанской свадьбы провели обследование и назначили лечение в РБК скорой медицинской помощи. Врачи оценивают их состояние - средней степени тяжести. В данный момент эти пострадавшие получают всю необходимую терапию.

В Минздраве уточнили, что лечение всех людей, пострадавших на свадебном мероприятии - находится на контроле ведомства.

После трагедии на свадьбе в СУ СКР по республике Дагестан организовали доследственную проверку. Фото: СУ СКР Дагестана

Тем временем, к доследственной проверке, которую организовали в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Дагестан, присоединился председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по республике Дагестан Дмитрию Беляеву предоставить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего.

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