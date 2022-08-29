За неделю в Ставропольском крае зарегистрировали 4033 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор обнародовал свежие данные по коронавирусу в районах Ставропольского края. Мы сравнили данные за неделю и подсчитали, сколько жителей региона заболели за минувшие семь дней.

Всего за неделю - с 23 по 29 августа - коронавирусом на Ставрополье заболели 4033 человек. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что по состоянию на утро 29 августа в крае известно о 210 тысячах случаях заражения. Выздоровлением закончились 197 тысяч случаев, смертью - 7098. "Активных" пациентов - 6770.

Прирост больных коронавирусом за неделю на Ставрополье Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Александровский район - 4141 (+91);

Андроповский район 1571 (+33);

Апанасенковский район - 4091 (+58);

Арзгирский район - 2456 (+34);

Благодарненский район - 6419 (+113);

Буденновский район - 10889 (+150);

Георгиевский округ - 14433 (+272);

Грачевский район - 2556 (+68);

Ипатовский округ - 6389 (+91);

Изобильненский округ - 3319 (+36);

Кировский округ - 5216 (+30);

Кочубеевский район - 3874 (+42);

Красногвардейский район - 4425 (+16);

Курской район - 3652 (+63);

Левокумский район - 4069 (+132);

Нефтекумский округ - 5336 (+66);

Новоселицкий район - 1459 (+17);

Новоалександровский округ - 5222 (+30);

Минераловодский округ - 6047 (+273);

Петровский район - 4870 (+31);

Предгорный район - 4013 (+28);

Советский округ - 5155 (+58);

Степновский район - 2033 (+21);

Труновский район - 4274 (+68);

Туркменский район - 2757 (+64);

Шпаковский район - 5650 (+171);

Ессентуки - 5806 (+225);

Железноводск - 4776 (+76);

Пятигорск - 7498 (+136);

Кисловодск - 9051 (+182);

Лермонтов - 6 (0);

Невинномысск - 8798 (+133);

Ставрополь - 50644 (+1215).