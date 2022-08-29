За неделю в Ставропольском крае зарегистрировали 4033 случаев заражения коронавирусом
Фото: Иван МАКЕЕВ
Роспотребнадзор обнародовал свежие данные по коронавирусу в районах Ставропольского края. Мы сравнили данные за неделю и подсчитали, сколько жителей региона заболели за минувшие семь дней.
Всего за неделю - с 23 по 29 августа - коронавирусом на Ставрополье заболели 4033 человек. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что по состоянию на утро 29 августа в крае известно о 210 тысячах случаях заражения. Выздоровлением закончились 197 тысяч случаев, смертью - 7098. "Активных" пациентов - 6770.
Прирост больных коронавирусом за неделю на Ставрополье
Фото: Антон ШАПОВАЛОВ
Александровский район - 4141 (+91);
Андроповский район 1571 (+33);
Апанасенковский район - 4091 (+58);
Арзгирский район - 2456 (+34);
Благодарненский район - 6419 (+113);
Буденновский район - 10889 (+150);
Георгиевский округ - 14433 (+272);
Грачевский район - 2556 (+68);
Ипатовский округ - 6389 (+91);
Изобильненский округ - 3319 (+36);
Кировский округ - 5216 (+30);
Кочубеевский район - 3874 (+42);
Красногвардейский район - 4425 (+16);
Курской район - 3652 (+63);
Левокумский район - 4069 (+132);
Нефтекумский округ - 5336 (+66);
Новоселицкий район - 1459 (+17);
Новоалександровский округ - 5222 (+30);
Минераловодский округ - 6047 (+273);
Петровский район - 4870 (+31);
Предгорный район - 4013 (+28);
Советский округ - 5155 (+58);
Степновский район - 2033 (+21);
Труновский район - 4274 (+68);
Туркменский район - 2757 (+64);
Шпаковский район - 5650 (+171);
Ессентуки - 5806 (+225);
Железноводск - 4776 (+76);
Пятигорск - 7498 (+136);
Кисловодск - 9051 (+182);
Лермонтов - 6 (0);
Невинномысск - 8798 (+133);
Ставрополь - 50644 (+1215).