«Простите друг друга»: жена муфтия хочет помирить «Чеченского халка» с избившим его чемпионом по грэпплингу

Попытку примирить спортсменов предприняла супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Фото: СОЦСЕТИ.

Страсти вокруг скандального избиения чеченского блогера Асхаба Тамаева продолжают накаляться. Усмирить пыл двух непримиримых соперников попробовала жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Она обратилась к участникам конфликта с примирительной речью.

Женщина усмотрела в ссоре двух молодых мужчин некорректное поведение с обоих сторон. По мнению Айны Гамзатовой, Тамаев повел себя неправильно, когда «украл чужое время, нарушив правила поведения в общественном месте», но его обидчик - Дибир Махмудов - «бездумно посягнул на чужое здоровье». Женщина постаралась остудить спортсменов.

- Издревле на Кавказе платок женщины, брошенный между двумя мужчинами, даже сражающимися насмерть, мог остановить кровопролитие. Надеюсь, что дух настоящих горцев присутствует в вас обоих. Примите это обращение от женщины, которая годится вам в матери, как платок, брошенный на ваш конфликт, – обратилась к ним Гамзатова.

Напомним, 24 августа 2022 года, в социальных сетях появился видеоролик, на котором дагестанцы ругают «Чеченского халка». Как выяснилось позже, Асхаб Тамаев оставил свой спорткар на стоянке, но при этом перегородил дорогу нескольким машинам, что очень не понравилось их владельцам.

Блогера попросили отогнать машину, он направился на стоянку, но не успел. По словам Тамаева, его остановил местный житель, который не давал ему этого сделать - мужчина «газовал», а затем и вовсе ударил его исподтишка да так, что тот упал, у него пошла кровь. Тамаеву пришлось поехать в больницу, а позже он выложил видеоролик, в котором рассказал свою версию событий.

После сильного удара блогеру пришлось обратиться за помощью к медикам. Фото: социальные сети

- Но прощать его на этой земле я пока не хочу. Пока он не извинится на коленях, пока не получит того, что получил я - прощать не буду, - пригрозил своему обидчику «Чеченский халк». В дело уже вмешалась полиция, несмотря на то, что блогер отказался писать заявление.

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