Власти малой родины Горбачева: "Памятников последнему президенту СССР у нас нет"

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 92-м году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Политик долго болел, из-за чего много времени проводил в больницах.

Споры о том, каким был Михаил Горбачев, не утихали и при жизни президента. Теперь же они только активизировались. Журналист "КП-Ставрополь" позвонил в администрацию Красногвардейского района, уроженцем которого был Горбачев.

- Памятников последнему президенту СССР у нас нет. Только табличка на гимназии, где Горбачев учился в последних классах. Учреждение в Красногвардейском, не в Привольном, где он родился и вырос.

О каких-то прощальных мероприятиях или тем более памятниках местные власти пока не говорят. Не исключено, что их и не будет.

Село Привольное - малая Родина Михаила Горбачева Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В родном селе у Горбачева остался только семейный дом. И тот уже давно не в собственности семьи политика. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выкупил его у матери погибшего Марии Пантелеевны за 30 тысяч рублей. Местные власти утверждают, что скромная недвижимость до сих пор принадлежит музыканту.

Дом, в котором проживали родители Горбачева. Фото сделано в марте 2021 года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Подворье дома Горбачевых стремительно ветшает. Фото сделано в марте 2021 года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- В августе 2019 года мы были около дома Горбачева в Привольном. Он был в ветхом состоянии...

- Сейчас ему еще хуже. За ним никто не ухаживает.

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