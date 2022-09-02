"Спасибо тебе, бесчестная женщина": любовница украла у мужчины откровенные фото бывшей и заработала на машину

Наталья вела тайную, вторую жизнь в соцсетях, где она была незамужней и молодой. В настоящем мире ее дети уже учатся в вузе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии осудили женщину за то, что она зарабатывала на чужой интимной переписке. Обвиняемой назначили реальный срок, но она, вероятно, уйдет от наказания. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Жебир и Амина познакомились в "Одноклассниках". Полайкали друг друга, зафрендились, обменялись любезностями в личных сообщениях. Оба были в отношениях, но выяснилось, что Амине малознакомый мужчина оказался ближе, чем муж, которому она родила трех детей. Когда онлайн-любовник попросил интимные фотографии, она думала недолго. Но сохранила хотя бы минимальные приличия - на снимках не было лица.

На пятидесятом кадре Жебир разглядел подругу по переписке полностью - и прекратил общение. Нашлась покрасивее - 26-летняя незамужняя, бездетная Ляна. Девушка отказывалась присылать обнаженные фото, не требовала встреч, просто интересно болтала о всяком. И такое целомудрие настолько понравилось мужчине, что он предложил собеседнице встречаться. Но сначала попросил ее по-женски разобраться с назойливой Аминой, которая без конца написывала.

А на другом конце под личиной "Ляны" сидела Наталья из города Терек - замужняя женщина с тремя детьми, двое из которых уже учились в вузах. После просьбы она устроила разнос Жебиру и потребовала пароль от "Одноклассников", чтобы якобы проверить страницу на других девушек. В переписке с Аминой женщина скачала все интимные фотографии и написала сопернице в WhatsApp от имени вымышленной супруги Жебира: "Я нашла все фотографии и ушла от него с ребенком. Спасибо тебе, бесчестная женщина!"

Следом с другого номера Наталья написала от имени самого Жебира, сообщила, что супруга попала в больницу, и потребовала деньги оплачивать лечение. Затем она представлялась тещей, мамой и судимым братом мужчины и перешла к угрозам: не передашь деньги - покажем снимки твоим детям. Сам Жебир даже не подозревал, что от его имени устраивают такие махинации - Ляна перестала отвечать.

Загнанная в тупик Амина передавала деньги через маршрутчиков "Нальчик-Терек". Сначала по 35 тысяч рублей, потом - по 65 тысяч. Средства женщина брала в долг у знакомых и в кредит у банков. Вышло 262 тысячи рублей. А когда аппетит Натальи вырос настолько, что она запросила 120 тысяч рублей - Амина пошла сдаваться мужу и писать заявление в полицию.

Как только вымогательница узнала, что лавочка закрыта, поспешила сломать сим-карты. Но полицейские вычислили ее и задержали. Суд приговорил Наталью к восьми месяцам в колонии общего режима. Но у осужденной остался малолетний ребенок, из-за чего последнее слово в том, как она будет отбывать наказание, за органами опеки. Вполне вероятно, что мать попросит отсрочку.

Из-за вестей от потерпевшей ушел муж, забрав с собой детей. Потому Наталье придется выплатить Амине все деньги, полученные через вымогательство, и еще 100 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Большую часть средств осужденная уже вернула, но остальное потратила на покупку дешевенькой машины.