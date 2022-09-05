На Ставрополье дочь засудила отца за проверку мачехи на верность

Мужчина хитрым способом узнал пароли дочери во всех соцсетях Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ставропольском крае местный житель получил срок за неправомерный доступ к компьютерной информации. Мужчина взломал аккаунты дочери и искал в ее переписках сведения, изменяет ли ему жена. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В семье Петровых (фамилия изменена - Пр.) давно назрел разлад. В 2016 году Михаил привел первую дочь от гражданского брака Ангелину в свою новую семью. Старший ребенок помогал ухаживать за первым новорожденным. После вторых родов внимание родителей переключилось на малышей. Особенно - внимание отца, который получил от новой жены сразу двух продолжателей фамилии. Так Ангелина перестала появляться на семейных фотографиях - она была за кадром и делала эти снимки.

Как только девушке исполнилось 18 лет, она съехала к своему парню и оборвала связь с отцом. Больше года Ангелина не общалась с родней и даже не пригласила ее на свадьбу. В следующий раз она встретились с отцом уже в суде.

Супруга прошла тест на верность Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В январе 2022 года девушке начали приходить уведомления, что на ее страницах в социальных сетях происходит подозрительная активность. Некий юзер сначала взломал ее Instagram*, потом ВКонтакте и электронную почту. Чтобы у девушки не было возможности зайти, злоумышленник поменял пароли. По словам друзей и домочадцев, Ангелина жутко переживала из-за этой ситуации, ведь у злоумышленника могла оказаться ее личная и рабочая информация.

- Потерпевшая вспомнила, что незадолго до инцидента отец заблокировал ее сим-карту, оформленную на него. Родитель не объяснял свое решение, но его намерения оказались вполне преступными. Он восстановил номер на другой сим-карте, чтобы получить доступ к закрытой информации, - пояснил собеседник "КП-Ставрополь".

Мотивом преступления была ревность. Некий Арсен написал Михаилу, что его жена идет с ним на свидание. Когда мужчина спросил с супруги, та опровергала слова незнакомца и даже показала свой профиль в Instagram - там было чисто. А Арсен предъявил свои скриншоты. Оказалось, что кто-то создал ее клон в социальных сетях. Подозрения сразу же пали на дочь.

- Мужчина увидел, что дочь подстроила эту переписку. А потом понял, что и Арсена никакого не существует. Весь диалог - ее работа. Отец и дочь в очередной раз поругались, и девушка написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

По этой статье Михаилу грозило до двух лет лишения свободы. Суд, как правило, ограничивается легким наказанием: к примеру, принудительными работами или штрафом. У мужчины, однако, была непогашенная судимость за незаконный сбыт наркотиков, и это портило ситуацию. Спасло обвиняемого только то, что восемь лет после освобождения он вел "правосознательный образ жизни". За него поручилось окружение, да и он помогал следствию, признал вину и добровольно отдал дочери все пароли.

Суд приговорил Михаила к шести месяцам условного заключения. Родственники так друг друга и не простили, но от возмещения ущерба отказались.