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5 сентября 2022 9:55

На Ставрополье дочь засудила отца за проверку мачехи на верность

От тюрьмы ревнивца спасло содействие следствию
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Мужчина хитрым способом узнал пароли дочери во всех соцсетях

Мужчина хитрым способом узнал пароли дочери во всех соцсетях

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ставропольском крае местный житель получил срок за неправомерный доступ к компьютерной информации. Мужчина взломал аккаунты дочери и искал в ее переписках сведения, изменяет ли ему жена. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В семье Петровых (фамилия изменена - Пр.) давно назрел разлад. В 2016 году Михаил привел первую дочь от гражданского брака Ангелину в свою новую семью. Старший ребенок помогал ухаживать за первым новорожденным. После вторых родов внимание родителей переключилось на малышей. Особенно - внимание отца, который получил от новой жены сразу двух продолжателей фамилии. Так Ангелина перестала появляться на семейных фотографиях - она была за кадром и делала эти снимки.

Как только девушке исполнилось 18 лет, она съехала к своему парню и оборвала связь с отцом. Больше года Ангелина не общалась с родней и даже не пригласила ее на свадьбу. В следующий раз она встретились с отцом уже в суде.

Супруга прошла тест на верность

Супруга прошла тест на верность

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В январе 2022 года девушке начали приходить уведомления, что на ее страницах в социальных сетях происходит подозрительная активность. Некий юзер сначала взломал ее Instagram*, потом ВКонтакте и электронную почту. Чтобы у девушки не было возможности зайти, злоумышленник поменял пароли. По словам друзей и домочадцев, Ангелина жутко переживала из-за этой ситуации, ведь у злоумышленника могла оказаться ее личная и рабочая информация.

- Потерпевшая вспомнила, что незадолго до инцидента отец заблокировал ее сим-карту, оформленную на него. Родитель не объяснял свое решение, но его намерения оказались вполне преступными. Он восстановил номер на другой сим-карте, чтобы получить доступ к закрытой информации, - пояснил собеседник "КП-Ставрополь".

Мотивом преступления была ревность. Некий Арсен написал Михаилу, что его жена идет с ним на свидание. Когда мужчина спросил с супруги, та опровергала слова незнакомца и даже показала свой профиль в Instagram - там было чисто. А Арсен предъявил свои скриншоты. Оказалось, что кто-то создал ее клон в социальных сетях. Подозрения сразу же пали на дочь.

- Мужчина увидел, что дочь подстроила эту переписку. А потом понял, что и Арсена никакого не существует. Весь диалог - ее работа. Отец и дочь в очередной раз поругались, и девушка написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

По этой статье Михаилу грозило до двух лет лишения свободы. Суд, как правило, ограничивается легким наказанием: к примеру, принудительными работами или штрафом. У мужчины, однако, была непогашенная судимость за незаконный сбыт наркотиков, и это портило ситуацию. Спасло обвиняемого только то, что восемь лет после освобождения он вел "правосознательный образ жизни". За него поручилось окружение, да и он помогал следствию, признал вину и добровольно отдал дочери все пароли.

Суд приговорил Михаила к шести месяцам условного заключения. Родственники так друг друга и не простили, но от возмещения ущерба отказались.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия: Ставропольский край