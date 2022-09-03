Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал неожиданное видеообращение. Политик заявил, что собирается в отставку, потому что «молодость прошла», «засиделся» и «заслужил бессрочный и длинный отпуск».

- Узнал, что я самый долгожитель среди глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет как руковожу республикой. У нас - у кавказцев и у чеченцев, есть пословица: «Каким бы гость не был уважаемым и долгожданным, если он вовремя уезжает, то это приятно». Думаю, мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Такие дела. Кажется, я уже старый, когда-то был молодым и неопытным. И сейчас таким остался - неопытным, но молодость прошла. Такие дела. Об этом начали думать и постараемся, чтобы вовремя уйти, - рассказывает чеченский лидер в ролике своим подписчикам.

Кадыров также выразил надежду, что земляки и россияне в целом поддержат его решение и примут.

Напомним, 5 апреля 2011 года Рамзан Кадыров стал главой Чеченской Республики. При этом с 25 марта по 5 октября 2016-го он являлся временно исполняющим обязанности руководителя региона. А ранее - с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011 года, назывался президентом Чечни и врио президента Чечни. Председателем правительства республики Кадыров был с 4 марта 2006 по 10 апреля 2007.