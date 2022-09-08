"Дайте мне съесть эту курицу": Хасбик жестко прошелся по Макгрегору, оскорбившему блогера за инвалидность

Хасбик и Конор Макгрегор. Фото: соцсети/REUTERS

Конфликт бойца Конора Макгрегора и блогера Хасбика получил новый виток. Медийные личности снова прошлись по биографии каждого. А дагестанец и вовсе попросил UFC назначить им поединок.

Первым высказался Макгрегор, подписав отредактированное фото: "Что ты теперь скажешь, маленький калека?" Через несколько часов ирландец удалил пост.

Оскорбительный пост Макгрегора

Однако о нем успели написать российские и заграничные СМИ. И Хасбулла жестко ответил своему сопернику:

— Почему ты каждый раз удаляешь посты, когда я тебе отвечаю? Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться.

Хасбик лично знаком с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: hasbula.official

О конфликте между Хасбиком и Макгрегором заговорили в начале сентября. Ирландский боец резко высказался о блогере: говорил, что хочет "забить им трехочковый". Дагестанец ответил: "Скинь локацию".

Кажется, назревает что-то серьезное. Навряд ли владельцы промоушенов захотят организовывать бой разновесных спортсменов. Но не исключено, что за Хасбика вступится кто-то из земляков.

Хасбику, или Хасбулле Магомедову, 20 лет, но из-за непонятной болезни парень живет в теле пятилетнего мальчика. Врачи не смогли поставить дагестанцу точный диагноз, да и сам Хасбик не любит об этом говорить. Слава к блогеру пришла после вирусной фразы "Клубника — бомба, честно говоря".

Хасбику удалось заработать 2 млн долларов на своих NFT-портретах. Фото: Crypto Hasbulla

— Считаю ли я себя инвалидом? Я не считаю, а родители — да, считают. Врачи — тоже. У меня только с ростом проблемы. И когда быстро хожу, то устаю. Ум у меня — на мои 18 лет, - говорил ранее блогер.

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