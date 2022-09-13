Бизнесмену предъявлено обвинение за коррупцию и незаконную свалку на Ставрополье

Заур Боташев. Фото: источник kp.ru Фото: Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае предъявлено обвинение бизнесмену за порчу земли и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Источник "КП-Ставрополь" пояснил, что речь идет о предпринимателе Зауре Боташеве.

Боташев с 2017 по 2020 год пользовался участками в поселках Нежинском и Горном, которые находятся в Предгорном районе. Эти арендованные земли, по документам, проходят как пригодные для ведения сельского хозяйства, но предприниматель придумал более неприхотливый бизнес - организовал там несанкционированную свалку.

На территории сделали даже КПП, и за въезд брали плату. Клиенты скидывали на плодородные земли отходы, отнесенные к четвертой и пятой категории опасности. За четыре года почва пришла в негодность, следует из сообщения прокуратуры Ставрополья.

Незаконная свалка Заура Боташева. Фото: источник kp.ru Фото: Варвара АНТОНОВА

Помимо прочего, Боташев выступал посредником в коррупционной схеме. Приятель, владеющий автозаправочной станцией, прислал ему 160 тысяч рублей, которые бизнесмен должен был передать должностному лицу за то, что бы бизнес не проверяли. Дело в том, что заправка работала без соответствующей лицензии. Боташев обналичил средства и передал их.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении.

В суде уже рассмотрели иск ведомства к Боташеву и фактическому собственному земли. Прокуроры добились прекращения договора аренды и взыскания с них более 73,9 млн рублей солидарно.