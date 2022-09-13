Фантастические пейзажи, медведи и акклиматизация: как журналист «КП» неделю ходила по горам Абхазии

Вид на озеро Рица с вершины горы Пшегишхва Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Дымка робко окутывает встающие друг за другом вершины, на которых проглядывают редкие прожилки снега. Солнце едва касается лучами верхушек деревьев, прежде чем окончательно скрыться за горами.

Эта картина открывается взору от озера Дзоу, куда мы спустились после перехода через одноимённый перевал на третий день похода по горной Абхазии.

Вид от озера Дзоу Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

За такими пейзажами и созерцанием люди и стремятся в горы. Но прямо сюда невозможно добраться на машине или внедорожнике, - только дойти собственными ногами. Подобный отдых по душе не всем. Это удел авантюристов и утомлённых городской жизнью людей, готовых взвалить на плечи рюкзак и на несколько дней уйти в мир без суеты, шума машин, мобильной связи и прочих благ цивилизации.

Поезда из некоторых городов идут прямо до Гагры или Сухума, но из Ставрополя можно доехать только до Адлера, поэтому переходить границу нашей группе пришлось пешком. Россия провожала, а Абхазия встречала дождём. Пришлось зачехлять рюкзаки прямо на КПП Псоу.

На границе Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Водитель, который должен был доставить нас к началу маршрута, уточнил, действительно ли мы собираемся идти в горы в дождь, и, получив утвердительный ответ, сел за руль.

Одной рукой он держался за баранку, другой - ловил висевшие перед ним чётки с крестиком, когда они раскачивались на горной дороге и почти ударялись в лобовое стекло. Потом он достал телефон и стал заказывать запчасти:

- У меня наполовину «ГАЗель», наполовину «Тойота», - объяснял он собеседнику, пока автомобиль карабкался в гору.

Эта удивительная машина довезла нас до посёлка Ачмарда. Дождь к тому времени как раз закончился, а семидневный поход только начинался.

Основная часть маршрута в первый день пролегала через смешанный лес. Вокруг то вырастали, то прятались за деревьями скалы. Поросшие мхом камни соседствовали с зарослями папоротника, а узкая тропинка иногда выводила на дорогу, чтобы снова увести в лес. Весь путь сопровождался переходом речек вброд. Как предупредила нас инструктор-проводник Оксана Крашенинникова, в один из походов здесь пришлось пройти 18 бродов. Мы начали считать, но где-то на восьмом или девятом перестали. Разуваться перед входом в реку многие перестали ещё раньше.

Река, которую нужно перейти вброд Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Палатки поставили прямо под нависающей скалой. Тут с нами заночевали шум реки и беспощадные насекомые. Последние, кстати, сопровождали на всём маршруте.

К ПОДНОЖИЮ АРБАИКИ

С утра тропа снова повела через лес. В одном месте пришлось аккуратно пробираться сквозь заросли борщевика, чтобы не обжечься. К середине дня мы вышли из леса к альпийским лугам.

Лес сменяют альпийские луга Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Здесь было такое обилие цветов и растений, что хотелось рассматривать и фотографировать буквально каждую травинку. Шли мы не очень быстро, поскольку ещё давала о себе знать акклиматизация, а потому времени было достаточно. Но вдоволь насмотреться на всё не хватило бы и нескольких дней, тем более, что по пути одни растения сменялись другими.

Тропа через альпийские луга Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Пока мы набирали высоту, небо затягивали тучи и солнце проглядывало всё реже. С одной стороны, это приносило облегчение, потому что идти было не так жарко, с другой — не хотелось промокнуть и ставить лагерь под дождём.

Облака опускаются на горы Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Тучи сгущались, но, обернувшись назад, ещё можно было увидеть пройденный путь и даже разглядеть озеро, которое осталось в стороне от маршрута и показывалось только с этой точки.

Сверху открылся вид на озеро Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Горы удивительны по многим причинам. А порой здесь соседствуют, казалось бы, несочетаемые вещи. Днём нещадно палит солнце, а вода в озёрах и реках остаётся ледяной. Через камни каким-то чудом пробивают себе путь хрупкие стебли растений. Лежит снег, а рядом с ним распускаются цветы.

Цветы и снег в горах Абхазии Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В какой-то момент облака опустились так низко, что мы оказались внутри них. Впереди уже мало что можно было разглядеть. Так бывает во время тумана в Ставрополе, точнее, во время низкой облачности, которую часто принимают за туман. Но скоро всё стало рассеиваться, открыв вид и на огромную расщелину.

Расщелина Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Набор высоты, тяжесть рюкзаков и перемена погоды сказывались на самочувствии. Группа продвигалась по маршруту не так бодро, как днём ранее. Но усталость ещё не повод лишать себя фотосессии в лютиках. Их здесь были целые поляны. Яркость жёлтых цветов оттеняли голубые вкрапления незабудок.

Лютики Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

К вечеру мы добрались до урочища Хорхи, где практически всегда разбит лагерь спелеологов. Они изучают карстовые пещеры горного массива Арбаика, который относится к Гагрскому хребту. В переводе с абхазского "арбаика" означает "гребень петуха", на который внешне похож горный массив. Но советские исследователи по ошибке переименовали его в Арабику, как сорт кофе, и на картах закрепилось это название. Так Арбаика и Арабика стали равнозначны. В этих местах множество пещер, в том числе самые глубокие в мире - пещера Верёвкина (2212 м) и пещера Крубера-Воронья (2196 м).

Снег в бутылках Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Воды здесь нет, поэтому пришлось идти в пещеру за снегом, чтобы его растопить. Мы наскребли большие пакеты и пустые бутылки.

После ужина стали обсуждать планы на следующий день.

- Завтра у нас переход через перевал. То, что мы отсюда видим — только гребень. - Мы смотрели на горы, а Оксана рассказывала, что нас ждёт. - Мы на этот гребень поднимемся и немного пройдём по нему до перевала Дзоу. Перевал пройдём, и там начнётся самое интересное - спуск...

- Красиво будет? Фотки будут? - поспешила уточнить любительница фотографироваться Валя.

- Там за перевалом скала Дракон отдельно стоит. Внутри скалы есть каменная арка, её называют сердцем Дракона. Виды хорошие, но сплошные скалы и камни.

Тогда мы ещё не подозревали, что стоило дослушать про спуск. Впрочем, может, и к лучшему, что не дослушали.

Вид на Арбаику Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Что ждало за перевалом оставалось догадываться. Пока же можно было любоваться Арбаикой, укутанной в облака.

МАРСИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В этот день нас ждал едва ли не самый короткий переход. Но, как выяснилось, и самый сложный. Солнце только поднималось над горами, а группа уже взбиралась к гребню по камням. Некоторые из них шатались, какие-то вообще уползали из-под ног, увлекая за собой всё, что плохо лежало.

Вид на гребень Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Впереди открывались какие-то марсианские пейзажи с безжизненные камнями. Местами пробивалась трава, издалека больше походившая на мох.

Пока мы шли вверх, небо играло светом через облака, отчего горы меняли вид и настроение.

Свет в горах Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Через пару часов группа поднялась на хребет. На фоне этих скал и их масштабов каждый из нас казался песчинкой. Стоило отойти на несколько метров, и людей уже с трудом можно было разглядеть, несмотря на яркую одежду.

Туристы на хребте Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В горах часто можно встретить небольшие башенки из камней — это туры или турики, как их чаще всего называют. Такие рукотворные пирамидки оставляют на маршрутах путешественники. Внутри, как правило, можно найти записку, от туристов, которые проходили по маршруту. На перевале мы тоже оставили послание для следующей группы.

Турик в горах Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Перейти через перевал оказалось непросто. Скалы были круты и опасны, поэтому пришлось снимать рюкзаки и спускать их на руках до более удобного места.

Спуск с перевала Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Чуть ниже уже можно было идти с рюкзаком на плечах, несмотря на то, что впереди ждал фирн. Это плотно слежавшийся снег. Он не тает до конца даже летом, а размеры такого снежника обычно зависят от того, в каком месяце оказаться здесь, и, соответственно, от температуры воздуха.

Фирн Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Пройдя немного вниз, мы оказались у той самой скалы Дракон. Отсюда открывались великолепные виды на горы. Говорят, если встать в сердце Дракона и загадать желание, оно обязательно сбудется. Но это нам ещё предстоит проверить.

Скала «Дракон» Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

А дальше начиналась самая «весёлая» часть спуска. Идти вниз пришлось по камням и щебёнке. Всё было очень зыбко и неустойчиво: чуть теряешь концентрацию — и сразу падаешь.

Спуск к озеру Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

После скал и марсианских пейзажей впереди открывался вид на луга и густой хвойный лес.

- Горы, как слоëный пирог, - глядя по сторонам произнесла Наташа.

Чем ближе мы спускались к озеру, тем больше цветов встречалось по пути - незабудки, ромашки, горные фиалки, лютики, маргаритки, голубые и фиолетовые колокольчики.

Озеро Дзоу Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Вечером у озера в зарослях можжевельника мы обнаружили чернику. Кому-то впервые посчастливилось есть её прямо с куста, а не из магазинной упаковки.

РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС И ЗАКАТ НАД ГОРАМИ

Новый день начался новым спуском. Сначала мы шли узкой извилистой тропой, потом вышли к широкой поляне, и вскоре снова оказались в лесу. Но уже не в таком, через который шли в первые дни. Здесь были огромные реликтовые пихты и ели, развесившие лапы на несколько метров. По пути встречалась малина, под ногами путались лопухи, а рядом с деревьями можно было увидеть немало разных грибов. Так лесом и дошли к стоянке у реки Гега.

Следующее утро началось с препятствий. Тропинка вела прямо вдоль реки и в некоторых местах проходила на грани обрыва. В одном месте снова пришлось проходить, сняв рюкзаки, и передавая их по очереди из рук в руки.

Переправа рюкзаков Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Мы уходили всё дальше от реки и набирали высоту. Особенно сложным оказался последний участок пути — тропы почти не было видно, пробираться пришлось через бурелом и заросли травы. Вдобавок тут же встретили свежий след медведя. Но до пастушьего балагана добрались благополучно, тут же разбили лагерь.

Вид от пастушьего балагана Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Выбор стоянки пал на это место не столько из-за красивых видов — они здесь были повсюду, сколько из-за воды. Примерно в километре от этого места протекал ручеёк, больше поблизости воды не было. Хотя, закат, который давали в этот вечер над горами, стоил многого.

Закат в горах Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

К ОЗЕРУ РИЦА

Наутро мы снова пошли вверх. Добравшись до седловины горы Пшегишхва, оставили рюкзаки и налегке пошли к вершине. Мы шли по склону горы, поросшей альпийскими лугами, а слева от тропы она обрывалась отвесными скалами. От обрыва уже можно было разглядеть озеро Малая Рица, где нам предстояло заночевать. Чуть дальше, в дымке, просматривалось и крупнейшее озеро Абхазии - Рица.

Вид на озера Малая Рица и Рица с горы Пшегишхва Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Только с вершины можно было оценить масштаб пройденного нами за эти дни пути. Сверху открывался не весь маршрут, но значительная его часть, вплоть до перевала Дзоу, была видна.

Спуск к Малой Рице в этот день был невероятно красив и довольно сложен, но зато палатки мы поставили на берегу голубого озера, над которым ночью низко висели огромные звёзды.

Последний день похода оказался несложным. Путь через лес к озеру Рица не занял и двух часов. Примерно столько времени отделяло нас от цивилизации. В этом излюбленном отдыхающими месте шумели машины, ловила сотовая связь, туристы фотографировались на смотровой площадке, а по глади озера сновали прогулочные катера и катамараны. Здесь закончился поход по горной Абхазии.