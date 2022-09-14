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Общество14 сентября 2022 9:30

В Ставрополе на пять дней перекроют с десяток дорог. Показываем их на карте

Ограничение движения транспорта в Ставрополе вводится с 15 по 20 сентября из-за Дня города
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Перекрытие дорог в Ставрополе затронет улицы на юго-западе и в центре города

Перекрытие дорог в Ставрополе затронет улицы на юго-западе и в центре города

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УГИБДД объявило ограничение движение транспорта в Ставрополе на День города 17 сентября и на время фестиваля "На Высоте". Инспекторы будут перекрывать отдельные дороги в разные дни. Чтобы читателям "КП-Ставрополь" было легче ориентироваться, мы составили схему перекрытия дорог на каждый период времени.

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе в День города 17 сентября 2022

В День города в Ставрополе ограничат движение в двух районах - в центре и на юго-западе. В обоих случаях перекрытие вполне ожидаемое - так же ограничивали движение, к примеру, на День Победы.

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе в День города 17 сентября 2022

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе в День города 17 сентября 2022

Фото: Татьяна МАКАРОВА

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Под эти даты мы сделали две карты. Первая - какие дороги будут перекрыты весь день. Это в основном улицы с небольшим трафиком. А вторая карта - какие дороги перекроют на время вечерних мероприятий. Напомним, что четыре дня подряд на Крепостной горе будут проводить концерты в рамках фестиваля "На Высоте".

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Фото: Татьяна МАКАРОВА

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Фото: Татьяна МАКАРОВА

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