Перекрытие дорог в Ставрополе затронет улицы на юго-западе и в центре города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УГИБДД объявило ограничение движение транспорта в Ставрополе на День города 17 сентября и на время фестиваля "На Высоте". Инспекторы будут перекрывать отдельные дороги в разные дни. Чтобы читателям "КП-Ставрополь" было легче ориентироваться, мы составили схему перекрытия дорог на каждый период времени.

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе в День города 17 сентября 2022

В День города в Ставрополе ограничат движение в двух районах - в центре и на юго-западе. В обоих случаях перекрытие вполне ожидаемое - так же ограничивали движение, к примеру, на День Победы.

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе в День города 17 сентября 2022 Фото: Татьяна МАКАРОВА

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022

Под эти даты мы сделали две карты. Первая - какие дороги будут перекрыты весь день. Это в основном улицы с небольшим трафиком. А вторая карта - какие дороги перекроют на время вечерних мероприятий. Напомним, что четыре дня подряд на Крепостной горе будут проводить концерты в рамках фестиваля "На Высоте".

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022 Фото: Татьяна МАКАРОВА

Какие дороги будут перекрыты в Ставрополе с 15 по 20 сентября 2022 Фото: Татьяна МАКАРОВА

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