На Ставрополье после падения неизвестного беспилотника лечат восемь жертв его взрыва

Фото: губернатор Ставропольского края

Информация о падении неизвестного беспилотника распространялась со скоростью пожара. Напомним, ЧП произошло в Туркменском округе Ставропольского края. На место выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Для разбирательств и тушения возникшего возгорания МЧС привлекли 16 человек и 6 единиц техники.

Фото: губернатор Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал официальную информацию о том, что есть восемь пострадавших от взрыва неизвестного аппарата. Раннее сообщалось о пяти пострадавших: о 42-летнем спасателе, 7-летнем ребенке и троих мужчинах в возрасте от 27 до 42 лет. Один из пострадавших получил ссадины и ушибы. Ему оказали первую помощь и отправили домой: его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тяжелее всего пришлось сотруднику МЧС, который действовал на месте происшествия. Сейчас он и еще два человека находится в ставропольской краевой больнице. Попав под взрыв, спасатель, который тушил пожар, получил множественные травмы, ожоги лица и глаз. Его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: губернатор Ставропольского края

В краевую больницу с осколками в глазах попали еще два человека. Они находятся в офтальмологическом отделении. Ожоги роговиц и осколки в глазах убираются хирургическим путем врачами.

Пострадавший ребенок попал в детскую краевую больницу в состоянии средней тяжести. Однако ему досталось чуть меньше, чем взрослым. Глаза малыша тоже пострадали от взрыва.

Фото: губернатор Ставропольского края

В Туркменскую больницу отправлены еще трое пострадавших. Один из них получил травмы средней тяжести, а двое – удовлетворительной. За всеми пациентами ведется наблюдение.

— Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь высококвалифицированными специалистами, все необходимое медоборудование и медикаменты имеются, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

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