Фото: ФК "СтавропольАгроСоюз"

Любительская команда из Невинномысска творит чудеса в футбольном Кубке России. "СтавропольАгроСоюз" выбил из турнира три профессиональных клуба и прошел в 1/32 финала. При этом у коллектива, состоящего из курьеров, таксистов и простых работяг, есть реальные шансы пробиться дальше - все из-за особенности турнира в этом году. С кем "СтавропольАгроСоюз" сыграет в 1/32 финала Кубка России по футболу - возможные соперники и дата матча.

Как устроен Кубок России в сезоне 2022-2023

Кубок разделили на два "пути": "Путь регионов" и "Путь РПЛ". Первая ветка начинается с 1/256 финала, а вторая - с группового этапа. В следующий этап попадают четыре клуба из "регионального" розыгрыша, восемь из РПЛ и еще четыре коллектива оттуда же, занявшие третьи места в группах - им придется доказывать свое право в играх с командами из "Пути регионов".

Кубок продолжает разыгрываться в две ветки: в одной клубы из РПЛ, в другой - проигравшие и "регионалы". Причем после победы на этапе "Пути регионов" команде надо одолеть еще проигравшего участника из ветки "Пути РПЛ". По итогу в финале встретятся победители "Пути регионов" и "Пути РПЛ".

Фото: rfs.ru

Как играл "СтавропольАгроСоюз" в Кубке

"СтавропольАгроСоюз" пока что претендует на звание главной неожиданности Кубка России. Клуб из Невинномысска обыграл трех профессионалов. Первыми были "Ессентуки", проигравшие в сухую 3:0. А следующим стал "Легион". 31 августа на стадионе "Динамо" ставропольский коллектив победил махачкалинцев со счетом 4:3. 15 сентября "СтавропольАгроСоюз" одолел «Спартак-Нальчик». Основное время закончилось ничьей - 1:1. Причем любители забили первыми. В серии пенальти невинномыссцы оказались сильнее - 11:10.

С кем "СтавропольАгроСоюз" сыграет в 1/32 Кубка России по футболу

Новым соперником команды из Невинномысска, согласно правилам, станет клуб из Первой лиги. Кто им попадется - поймем во время жеребьевки, дату которой вскоре объявят. Матчи же пройдут 5 октября.