«Движение затруднено»: в Осетии на российско-грузинской границе стоят почти 2,5 тысячи машин

Североосетинские полицейские призывают граждан воздержаться от поездок в направлении Республики Грузия через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Фото: Олег УКЛАДОВ

В МВД Северной Осетии просят водителей воздержаться от поездок в направлении Республики Грузия через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Сейчас в очереди на российско-грузинской границе стоят больше двух тысяч машин.

В ведомстве уточняют, что 24 сентября 2022 года на территории республики Северная Осетия – Алания образовалась огромная пробка из легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия Алания. Водители ожидают своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс на территорию Грузии. В настоящее время в пробке стоят примерно 2300 машин.

Из-за значительного скопления машин - движение через таможенный пункт затруднено.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями таможни и пограничного управления Северной Осетии постоянно отслеживают и контролируют каждое транспортное средство на пути движения и у пересечения границы. Руководство МВД уже приняло решение увеличит наряды ДПС, которые сейчас обеспечивают безопасное автомобильное передвижение в двух направлениях, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и еще раз призывает автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, - сказано в официальном пресс-релизе МВД по Северной Осетии.