Глава Дагестана Сергей Меликов. Фото: glava.e-dag.ru

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация запасников, кто проходил службу в рядах ВС, имеет востребованные для участия в СВО военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Президент Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркнул, что предложение Министерства обороны и Генерального штаба необходимо поддержать «для защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности».

Тем временем выполнение Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в части регионов проходит с допущением ошибок. Как это произошло в Дагестане, где мобилизовали мужчин, имеющих право на отсрочку. За это глава республики Сергей Меликов пригрозил персональной ответственностью «главам городов и районов».

- Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены, - поручил Меликов.

Причиной неразберихи он назвал «несвоевременное уведомление об обстоятельствах, дающих отсрочку». При этом призвал не верить всему, что пишут в социальных сетях, где «через паблики, созданные за границей», публикуют фейки. Из-за таких вбросов, указывает Меликов, по республике прокатилась волна недовольства.

Глава Дагестана заверил, что республиканский военком Даитбег Мустафаев ежедневно отчитывается о ходе частичной мобилизации, а все вовлеченные в работу чиновники - депутаты Народного собрания Дагестана и Госдумы РФ, главы районов и поселений - находятся с ним на связи. Если призывник столкнулся с нарушением прав, надо сообщать об этом в республиканский военкомат: «В каждом конкретном случае будем разбираться и принимать объективное решение».

Глава Дагестана заявил, что контролирует частичную мобилизацию через военкома и чиновников Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сегодняшняя ситуация требует от нас решительности, сплоченности, готовности взять на себя ответственность за судьбу целого народа. Мы должны достойно справиться с этими испытаниями, и сделать это можно только вместе. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто хочет поехать в зону проведения СВО добровольцем. Этим вы в очередной раз доказываете, что являетесь настоящими патриотами и достойными потомками наших предков, - написал Меликов.

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