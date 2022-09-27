ES-clinic в Ставрополе: от всех видов КТ до частной скорой помощи

ES-clinic - современный семейный медицинский центр. Фото: es-clinic.pro

В 2022 году сеть медицинских центров для всей семьи ES-clinic открыла филиал в Ставрополе. Новое медучреждение выгодно отличается тем, что в нем можно пройти компьютерную томографию, УЗИ и ЭКГ детям и взрослым, записаться на прием к узким специалистам - педиатру, терапевту, кардиологу, неврологу, гинекологу и урологу, и здесь же сдать необходимые лабораторные анализы.

Кстати, cеть медицинских центров для всей семьи ES-clinic участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 30 октября 2022 года.

Где сделать КТ в Ставрополе

- Проведение исследований - одно из наших приоритетных направлений, а наш подход к медицине - принципиально новый, - рассказывает директор клиники Анастасия Смирнова. - Так, компьютерная томография проводится ежедневно с 8 до 20 часов без очередей, в атмосферном месте и с помощью аппарата General Electric как с расширенным (болюсным) контрастированием, так и без него. На данный момент это самая точная модель, популярная во всем мире. Сама процедура занимает около 7 минут, а описание одного исследования пациент получает в течение часа. Заключение выдает профессиональный врач.

В ES-clinic в Ставрополе проводят КТ:

- головы и шеи;

- полостей внутренних органов;

- позвоночника;

- костей и суставов;

- с контрастом (с контрастным усилением);

- при онкологических заболеваниях.

Метод позволяет обследовать все анатомические области человека:

- болезни головного мозга, глаза, органа слуха, носа и околоносовых пазух, слюнных желез;

- органов шеи: глотки, щитовидной железы;

- органов грудной клетки: легких, трахеи и бронхов, сердца, пищевода;

- органов живота: печени, поджелудочной железы, селезенки, надпочечников, почек, мочеточников;

- органов таза: матки, придатков, предстательной железы, мочевого пузыря;

- желудка, тонкой и толстой кишки;

- все отделы позвоночника;

- все суставы и кости;

- лимфатические узлы;

- кровеносные сосуды.

Частная скорая помощь в Ставрополе

Частная скорая помощью готова принять пациентов любой сложности и возраста. Фото: es-clinic.pro

Еще одним важным направлением работы ES-clinic является экстренная и плановая госпитализация, а также транспортировка частной скорой медицинской помощью пациентов любой сложности и возрастной категории, включая новорожденных, инвалидов, сидячих и лежачих больных, в том числе реанимационных, в специализированные и общие клиники Ставрополя и Ставропольского края, Краснодара и Краснодарского края, по всей России и в зарубежные страны - при необходимости подключается санитарная авиация. Помимо этого, в списке услуг - алкокапельницы и выезд врача на дом.

Заявки на перевозку больных принимаются в телефонном режиме. Для удобства пациентов документы и выписки истории болезни можно отправить на электронную почту или мобильный телефон.

КОНТАКТЫ

Сеть медицинских центров для всей семьи ES-clinic

Ставрополь, улица Доваторцев, 50А

Телефон: 8-800-201-62-11, (8652) 49-00-03, 8-962-449-00-03

Сайт: http://es-clinic.pro/

Частная скорая помощь ООО «Мой доктор»

Армавир, улица Лавриненко, 100

Телефон: 8-800-250-18-50

Сайт: https://03avia.ru/

Лицензий Министерства здравоохранения Ставропольского края

Л041-01197-26/00495708 от 14.06.2022

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