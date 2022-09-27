Два бегуна умерли от переохлаждения на марафоне в Архызе в КЧР

Горы КЧР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Карачаево-Черкесской республике на курорте в Архызе с 23 по 25 сентября 2022 года проходил фестиваль по горному бегу Alpindustria Arkhyz Race. Хоть последний день отменили из-за погоды, спортсменам предложили дистанции для забега от 4 километров до 118,5 километров. Правда, самую большую трассу обезопасили из-за погодных условий, сократив на ней набор высоты.

Фото: https://arkhyzrace.run/

На одном из маршрутов и случилась трагедия: двум спортсменам внезапно стало плохо. Они потеряли сознание, их нашли, но помочь не успели – они скончались. После этого происшествием заинтересовались правоохранители и стали проверять ситуацию. Быть может, последний день забегов был отменен именно из-за смерти двух спортсменов, так как 24 сентября температура воздуха днем составила в среднем +11 градусов, а 25 сентября составила +14 градусов днем. В оба дня было облачно, но 24 сентября трассы только делали безопаснее, но никак не отменяли. Даже самый длинный маршрут был открыт 24 сентября для бега по нему.

— По данному факту прокуратурой Зеленчукского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдения законности при организации спортивных мероприятий, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – пишет пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесской республике.

Сейчас Зеленчукским следственным комитетом проводится проверка. Надзорные ведомства взяли в свои руки ход и результат расследования. Не уточняется, на какой трассе погибли спортсмены, однако самая большая – на 118,5 километров – должна была через горы провести в Краснодарский край на «Роза хутор». Не исключено, что отказ организаторов от отмены марафона ввиду погодных условий стал причинами трагедии. Однако сейчас рано говорить об этом, так как расследование продолжается.