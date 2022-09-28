Северная Осетия отметила 1100-летие крещения Алании

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

В Северной Осетии прошли мероприятия, приуроченные к особому для республики юбилею - 1100-летию крещения Алании. Подготовка к знаковому событию была начата за несколько лет до важной даты. Программа составлялась таким образом, чтобы показать жителям и гостям республики культурное и историческое разнообразие Северной Осетии, древние православные корни осетинской христианской традиции.

Со знаковым для республики событием осетин поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Для народов древней Алании христианство стало мощной созидательной, консолидирующей силой, оказало огромное влияние на становление и развитие письменности, самобытных традиций и обычаев, способствовало формированию высоких духовных, нравственных идеалов и ценностей, которые бережно передаются из поколения в поколение. Подчеркну, в России на протяжении многих веков в мире и согласии живут представители около двухсот национальностей. Их язык, религия, хозяйственный уклад являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство нашей страны, которым мы искренне гордимся и дорожим», - говорится в телеграмме главы государства.

Религия и наука

Десятки тематических площадок, фотовыставки, межмузейные выставочные проекты, форумы, научные конференции и симпозиумы, посвященные христианской истории Алании, православные ярмарки, кулинарные лавки, спортивные мероприятия и концерты - по масштабности и уникальности празднование 1100-летия крещения Алании стало одним из крупнейших культурных событий в истории Северной Осетии.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

Уникальным мероприятием в рамках празднования 1100-летия крещения Алании стала Международная научная конференция «Христианство на Северном Кавказе: история, культура, современное общество», в которой приняли участие епископ Владикавказский и Аланский Герасим, ректор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова Алан Огоев, а также представители научного сообщества.

- К участию в работе конференции приглашены ученые всех профильных академических институтов, федеральных и северокавказских, а также представители вузов, Российской Православной церкви, общественных организаций. Уверен, мероприятие станет по-настоящему уникальным событием! - сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло на пленарном заседании на открытии научной конференции.

Он выразил уверенность, что мероприятие вызовет научный интерес, поднимет конфессиональные аспекты истории, культуры, науки, жизни общества во взаимодействии с другими государствами и культурами. В рамках конференции состоялись научные заседания по различным темам, в числе которых: «Реставрация исторических памятников - храмов аланского времени и особо значимых религиозно-культурных объектов XVIII - XX вв.», «Религиозный туризм, рынок религиозной продукции и религиозные гаджеты», «Язык православного текста; переводы богослужебной литературы на языки народов России».

По результатам работы научного сообщества планируются публикации сборника материалов конференции (РИНЦ), отдельных статей в журналах «Известия СОИГСИ» и «Вестник СОГУ» (ВАК).

История, культура и искусство

Стоит отметить, что ряд значимых мероприятий в различных областях был реализован еще во время подготовки к празднованию. Так, в республике к знаковой дате разработали новые паломнические маршруты. Теперь туристам и местным жителям доступны живописные дороги к старинным храмам, путь к которым пролегает через древнейшие селения Кавказа. В пути встречаются башни с крестообразными проемами. Часть из них уже отреставрирована.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

Также стоит отметить, что реставрационные работы коснулись целого ряда объектов культурного наследия Республики Северная Осетия - Алания. В числе таких объектов - Дом-музей Коста Хетагурова в селении Нар Алагирского района. Реставрационные работы проведены в Ильинской церкви в селении Фараскатта Ирафского района, Георгиевской церкви в Верхнем Зарамаге, а также в храмах XI века в Зруге и Тли Алагирского района, отреставрирована подпорная стена Осетинской церкви Владикавказа. Потрудились реставраторы и в башне с христианской символикой в Ирафском районе, отреставрировали и старинный каменный крест «Зылын цырт» в селе Заманкул Правобережного района республики.

О крещении Алании рассказывалось и на площадках федеральных музеев: во время празднования даты в Северной Осетии прошли Дни Эрмитажа. В Северную Осетию прибыл генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Посетители выставки смогли ознакомиться с экспонатами - пятью уникальными артефактами истории и культуры Алании, привезенными из крупнейшего музея России. Наиболее ранний предмет - драгоценная стеклянная чаша с растительно-геометрическим орнаментом, вырезанным из золотой фольги и помещенным между двойными стенками. Чаша, выполненная мастерами египетской Александрии, датируется рубежом III - II веков до н. э.

Также были представлены серебряный с позолотой кубок VI - VII веков н. э., две редкие свинцовые печати XI века, железный процессионный крест XI - XII веков византийско-кавказского типа из святилища Реком.

Двухдневное празднование 1100-летия крещения Алании завершилось исторической реконструкцией и концертом российских хоровых коллективов на площади Свободы во Владикавказе.

Участники исторической реконструкции, которыми стали артисты конного театра «Нарты» и хореографических ансамблей республики, воссоздали картину принятия аланами христианства.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Согласно церковному преданию аланы-осетины относятся к немногочисленным народам, чья христианская история восходит к самым истокам - апостольской проповеди Андрея Первозванного и Симона Канонита. Уже с конца I - начала II вв. появляются имена первых аланских святых, а с конца VIII - начала IX вв. крещение принимают и аланские цари.

Есть основание предполагать, что в основе проходившей христианизации лежала собственная монотеистическая религиозная культура, которая послужила одним их определяющих факторов постепенной интеграции в восточно-христианскую цивилизацию.

Православие стало государственной религией Алании в первой четверти X века. Тогда же была учреждена Аланская епархия в составе Константинопольского патриархата. Быстрое формирование собственной целостной православной традиции достигалось за счет гармоничного соединения элементов древнего арийского (скифо-аланского) миропонимания с православной ортодоксией. Выработанная таким образом христианская культура вошла в народное сознание и стала официальной идеологией аланского православного государства.

Факт принятия христианства в качестве официальной религии Аланского царства надежно устанавливается документальными свидетельствами - серией писем патриарха Константинопольского Николая Мистика (на кафедре в 901 - 907 и 912 - 925 гг.), одного из организаторов и непосредственных участников процесса крещения.

Принятие в начале X в. восточного христианства в качестве государственной религии не ограничилось крещением высшей аристократии. Православие стало быстро распространяться внутри аланского общества, о чем свидетельствуют письменные источники и данные археологии. Аланский христианский царский дом занял высокое место в политической иерархии Византийского мира, получила широкое распространение аланская письменность на основе греческого алфавита, были построены многочисленные храмы, которые (за исключением греческих храмов Крыма) являются древнейшими на территории Российской Федерации.

Очень важно, что интеграция с Россией, а затем и добровольное территориальное вхождение Алании-Осетии в состав империи в XVIII в. стало возможным благодаря христианскому государственному прошлому страны и имело характер осознанного возвращения в восточно-христианскую цивилизацию.

КСТАТИ

К знаменательной для всех осетин дате приурочили и всех осетин дате приурочили и крупные спортивные события. Так, еще в апреле в честь 1100-летия крещения Алании во Владикавказе состоялись чемпионат и первенство СКФО по конному спорту, а также всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Ступень к Олимпу".

На октябрь и ноябрь 2022 года также запланированы всероссийские соревнования по фехтованию, дзюдо и по вольной борьбе.