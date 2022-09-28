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Общество28 сентября 2022 10:15

«Комсомолка» открыла в Ставрополе «Аллею Ангелов» в память о погибших в Донбассе детях

Туи высадили на территории президентского кадетского училища
Алексей ЗИМЕНОК
В Ставрополе появилась своя «Аллея Ангелов», в память о погибших в Донбассе детях. Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

В Ставрополе появилась своя «Аллея Ангелов», в память о погибших в Донбассе детях. Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

В Ставрополе в президентском кадетском училище появилась «Аллея Ангелов» в память о детях, погибших с 2014 года в Донбассе. Благодаря акции «Посвящения ангелам. Свидетели правды», организованной издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, такие аллеи теперь есть в 10 городах России.

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

С 1 июня 2022 года Медиагруппа «Комсомольская правда» рассказывала истории о погибших детях. Посадка деревьев — это финальная акция масштабного Всероссийского проекта «Посвящение ангелам. Свидетели правды». Организаторы проекта уверены, что таким образом память о безвинно погибших детях в Донбассе будет сохранена, об этой трагедии узнает как можно больше людей, как в России, так и за рубежом.

По приблизительным данным, за восемь лет в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи из них были ранены. Фото: Пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

По приблизительным данным, за восемь лет в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи из них были ранены. Фото: Пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Перед началом высадки саженцев прошло торжественное построение, в котором участвовали 120 воспитанников. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин.

С вступительным словом к гостям и участникам обратился начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

С вступительным словом к гостям и участникам обратился начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

- Я хочу поблагодарить организаторов за честь, которую нам предоставили. Я думаю, что мы оправдаем оказанное нам доверие и будем показывать успехи в спорте, учебе и другой деятельности, станем защитниками нашего Отечества, - сказал он.

Кадеты спели гимн России под аккомпанемент собственного оркестра, после чего выступил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Ребята маршировали под аккомпанемент собственного оркестра.

Ребята маршировали под аккомпанемент собственного оркестра.

Фото: Антон СОКОЛОВ

- Эти деревья будут как память о тех безвинно погибших, которые были лишены детства, лишены жизни. Пусть на небесах они будут ангелами, а ребят я попрошу ухаживать за деревьями и помнить, что в каждом из них - частичка детей Донбасса, - обратился градоначальник к кадетам.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко напомнила, что погибшие в Донбассе дети радовались тем же вещам, что и воспитанники кадетского училища.

- Они ходили в школу, играли в футбол, ходили в сад, помогали родителям и жили веселой детской жизнью. Конечно, сегодняшняя акция говорит всем людям на земле - не убивайте детей, любите их, берегите. Это - наше будущее, - прокомментировала она открытие аллеи.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко напомнила, что погибшие в Донбассе дети радовались тем же вещам, что и воспитанники кадетского училища. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко напомнила, что погибшие в Донбассе дети радовались тем же вещам, что и воспитанники кадетского училища. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

А заместитель председателя Союза женщин России Надежда Сучкова расплакалась во время произнесения речи.

- Мы, мамы, больше всех переживаем и за маленьких детей, и за больших. Разные источники указывают на то, что с 2014 года от рук нацистов на Донбассе погибло 2,5 тысячи детей. Организация объединенных наций подсчитала, что погибли пять тысяч. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял детей. И пусть эти деревья растут, будто дети, которых не стало. Пусть они будут незримо среди нас, - эмоционально обратилась к кадетам Надежда Сучкова.

Заместитель председателя Союза женщин России Надежда Сучкова произнесла трогательную речь.

Заместитель председателя Союза женщин России Надежда Сучкова произнесла трогательную речь.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Затем 120 воспитанников кадетки и все участники мероприятия приступили к посадке туй, и уже через 10 минут деревья ровным рядом выстроились вдоль стены училища. Ровный ряд саженцев замкнула мемориальная табличка - «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

Аллея начинается с памятной таблички «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

Аллея начинается с памятной таблички «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

Фото: Антон СОКОЛОВ

Старший научный сотрудник Ставропольского ботанического сада Екатерина Пещанская рассказала ребятам, как правильно заботиться о молодых деревьях. Кадеты пообещали, что все туи будут под чутким присмотром.

Пышные, зеленые, мохнатые деревца кадетам привезли из Ставропольского ботанического сада.

Пышные, зеленые, мохнатые деревца кадетам привезли из Ставропольского ботанического сада.

Фото: Антон СОКОЛОВ

«Комсомольская правда» благодарит за содействие в проведении акции Ставропольский ботанический сад и Ставропольское президентское кадетское училище.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯОбщество Северного Кавказа