«Комсомолка» открыла в Ставрополе «Аллею Ангелов» в память о погибших в Донбассе детях

В Ставрополе появилась своя «Аллея Ангелов», в память о погибших в Донбассе детях. Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

В Ставрополе в президентском кадетском училище появилась «Аллея Ангелов» в память о детях, погибших с 2014 года в Донбассе. Благодаря акции «Посвящения ангелам. Свидетели правды», организованной издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, такие аллеи теперь есть в 10 городах России.

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

С 1 июня 2022 года Медиагруппа «Комсомольская правда» рассказывала истории о погибших детях. Посадка деревьев — это финальная акция масштабного Всероссийского проекта «Посвящение ангелам. Свидетели правды». Организаторы проекта уверены, что таким образом память о безвинно погибших детях в Донбассе будет сохранена, об этой трагедии узнает как можно больше людей, как в России, так и за рубежом.

По приблизительным данным, за восемь лет в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи из них были ранены. Фото: Пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Перед началом высадки саженцев прошло торжественное построение, в котором участвовали 120 воспитанников. Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин.

С вступительным словом к гостям и участникам обратился начальник Ставропольского президентского кадетского училища Вячеслав Преснухин. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

- Я хочу поблагодарить организаторов за честь, которую нам предоставили. Я думаю, что мы оправдаем оказанное нам доверие и будем показывать успехи в спорте, учебе и другой деятельности, станем защитниками нашего Отечества, - сказал он.

Кадеты спели гимн России под аккомпанемент собственного оркестра, после чего выступил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Ребята маршировали под аккомпанемент собственного оркестра. Фото: Антон СОКОЛОВ

- Эти деревья будут как память о тех безвинно погибших, которые были лишены детства, лишены жизни. Пусть на небесах они будут ангелами, а ребят я попрошу ухаживать за деревьями и помнить, что в каждом из них - частичка детей Донбасса, - обратился градоначальник к кадетам.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко напомнила, что погибшие в Донбассе дети радовались тем же вещам, что и воспитанники кадетского училища.

- Они ходили в школу, играли в футбол, ходили в сад, помогали родителям и жили веселой детской жизнью. Конечно, сегодняшняя акция говорит всем людям на земле - не убивайте детей, любите их, берегите. Это - наше будущее, - прокомментировала она открытие аллеи.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко напомнила, что погибшие в Донбассе дети радовались тем же вещам, что и воспитанники кадетского училища. Фото: пресс-служба президентского кадетского училища.

А заместитель председателя Союза женщин России Надежда Сучкова расплакалась во время произнесения речи.

- Мы, мамы, больше всех переживаем и за маленьких детей, и за больших. Разные источники указывают на то, что с 2014 года от рук нацистов на Донбассе погибло 2,5 тысячи детей. Организация объединенных наций подсчитала, что погибли пять тысяч. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял детей. И пусть эти деревья растут, будто дети, которых не стало. Пусть они будут незримо среди нас, - эмоционально обратилась к кадетам Надежда Сучкова.

Заместитель председателя Союза женщин России Надежда Сучкова произнесла трогательную речь. Фото: Антон СОКОЛОВ

Фото: пресс-служба Ставропольского президентского кадетского училища

Затем 120 воспитанников кадетки и все участники мероприятия приступили к посадке туй, и уже через 10 минут деревья ровным рядом выстроились вдоль стены училища. Ровный ряд саженцев замкнула мемориальная табличка - «Посвящение ангелам. Свидетели правды».

Аллея начинается с памятной таблички «Посвящение ангелам. Свидетели правды». Фото: Антон СОКОЛОВ

Старший научный сотрудник Ставропольского ботанического сада Екатерина Пещанская рассказала ребятам, как правильно заботиться о молодых деревьях. Кадеты пообещали, что все туи будут под чутким присмотром.

Пышные, зеленые, мохнатые деревца кадетам привезли из Ставропольского ботанического сада. Фото: Антон СОКОЛОВ

«Комсомольская правда» благодарит за содействие в проведении акции Ставропольский ботанический сад и Ставропольское президентское кадетское училище.