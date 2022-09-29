"Держитесь своих": на Ставрополье мобилизованных проводили живым коридором и стихом ветерана

Прощание получилось очень трогательным и патриотическим Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Уже больше недели в России действует указ Владимира Путина о частичной мобилизации. Первые призывники уже пополнили воинские части, где проходят подготовку перед отправкой на спецоперацию. Накануне жители Невинномысска и Кочубеевского района проводили почти сотню мужчин на защиту Родины.

Дорогу к военкомату в Невинномысске перекрыли специально под проводы. Раньше для срочников так не делали, тогда и уходило всего лишь с десяток парней. А только в эту мобилизационную команду вошли 95 мужчин. Провожающих было еще больше - не менее 600 человек.

Мобилизованных провожали родственники, друзья... Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Многие держатся компаниями. По взгляду собравшихся можно понять, кого здесь провожают. У матерей и девушек мобилизованных лица уставшие ("плакали весь день"), у отцов и братьев - сосредоточенные, с надвинутыми бровями. У друзей - веселые, но даже когда они отворачиваются от призывников, на глазах грустнеют.

...и вторые половинки Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

- Вчера пришла повестка парню. Он сразу позвонил и пошел в военкомат, а я весь день в слезах, - делится Валерия, провожающая на мобилизацию парня. - Но сегодня уже лучше. Будем ждать!

Несмотря на то, что моментами собравшиеся плакали, настроение у многих было боевое Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Несмотря на то, что много кто грустил, смех слышался из разных частей площади. Люди шутили, фотографировались, подолгу обнимались. После общей команды все призывники пошли на построение.

Мобилизованные отправились на подготовку после коллективной молитвы Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

- Научитесь копать, парни. Много копать. Устал за весь день, только присел - начинаешь копать. Чем больше будете копать, тем надежнее, - наставлял мэр Невинномысска, Герой России Михаил Миненков. - Другой важный вопрос - не переживать. Только дал назад - покатились все. Землячество никто не отменял, держитесь своих. Уже мальчики не маленькие, уже мальчики выросли.

- Гордимся вами! Вы вернетесь, вступите в наши ряды и будете с гордостью рассказывать потом, как сражались за Родину, - выступили представители ветеранских сообществ Невинномысска. И прочитали стихотворение, написанное председателем десантного братства города Сергеем Бутом.

Как отметили ветераны других боевых столкновений, в сражении вера человека крепнет Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Всем мобилизованным раздали письма-треугольники, написанные местными школьниками, и псалмы. После коллективной молитвы призывники пошли на погрузку через живой коридор. Полтысячи провожающих аплодировали солдатам, протягивали руки и хлопали по плечам.

Матери, бабушки, сестры и девушки не смогли сдержать слез Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Как только призывники садились, родственники окружали автобус. Прощались через окна, форточки. Кто посмелее - вбегал в салон или взбирался по колесам.

Прощание с мобилизованным другом Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Четыре автобуса с мобилизованными поехали в учебку. После их отправят на защиту Родины.

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