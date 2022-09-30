Мне на воды есть резон ехать в бархатный сезон

В Кисловодске можно попробовать несколько видов нарзана.

ГОРОД ТРУДНОЙ ХОДЬБЫ

Осень — хорошее время, чтобы ехать в Кисловодск. По многолетней метеостатистике, она тут теплая, почти без осадков и ветров. Солнечная и сухая погода держится обычно до конца октября. Туристов намного меньше, чем летом, и путевки дешевле. Я не ставил перед собой цели пройти курс лечения, хотелось просто гулять, дышать горным воздухом, наслаждаться осенней природой и много спать.

Бронировал здравницу за месяц. Стандартный однокомнатный двухместный номер в трехзвездочном пансионате на 5 дней в шаговой доступности от Курортного бульвара обошелся в 25 тысяч рублей. В стоимость входило трехразовое питание и консультация терапевта. Она расписала мне, как правильно мучить себя нарзаном. Впрочем, инструкция по приему воды есть и в самой Нарзанной галерее, куда я поначалу бодро пошел выполнять предписания. Хватило меня ненадолго. Из трех видов нарзана в галерее, не поморщившись, я смог пару раз выпить общий, а сульфатный и доломитный настолько отдавали тухлыми яйцами, что меня чуть не стошнило.

После питья врач рекомендовал много ходить. В Кисловодске турист обречен на это, не потюленишь. Курортный бульвар, проспект Ленина. Да одного парка — тысяча гектаров! Первые дни с непривычки устаешь от постоянных подъемов, но потом сердце привыкает. И вот уже фитнес-браслет выдает пройдённую дистанцию в 16 км! Спишь после таких променадов — как убитый.

В Национальном парке просто ориентироваться — есть указатели, стенды, найти Храм воздуха или Долину роз нетрудно, но лучше всего идти куда глаза глядят. Когда еще сможешь позволить себе такую роскошь — бродить часами и не упираться взглядом в дома, машины, рекламные вывески, а видеть только 100 оттенков осенней листвы и горы. Их, кстати, лучше всего рассматривать с самой верхней точки парка — горы Малое Седло (1,3 тыс метров над уровнем моря). В ясную погоду оттуда хорошо виден Эльбрус и плато Бермамыт. Но если вы совсем не ходок, то наверх можно подняться на канатке за 300 рублей, а уже вниз — пешком. Рядом со станцией много смотровых площадок, откуда виды открываются не менее упоительные. Кстати, не забудьте утеплиться — наверху ветрено.

Пожалуй, сильнее всего коробит на курорте — выступление лишенных слуха и голоса уличных музыкантов на входе в парк со стороны Колоннады. Та же навязчивая самодеятельность и на Курортном бульваре. В остальном и парк, и бульвар радуют глаз — чисто, скамеечки, дорожки, фонари, клумбы. Последние - вообще шедевры ланшафтного дизайна. Даже календарь, показывающий год, месяц и число — из цветов, каждую ночь сотрудники парка меняют его, высаживая новые.

Отдельно стоит сказать про еду. Обедать часто приходилось в городе и тут лучшая рекомендация — это, как ни странно, общественные столовые. Их много рядом и с Каскадной лестницей, и с Нарзанной галереей. Обед из первого и второго обходится примерно в 350 рублей на человека. И еда весьма недурна. Неслучайно в кисловодских столовках всегда полно народа. Для любителей шашлыков есть большой выбор кафе и ресторанов.

НЕМНОГО МУЗЕЙНОГО ХАМСТВА

За 4 дня туристический центр Кисловодска был исхожен вдоль и поперек, и в последний день отпуска я решил съездить в Пятигорск. «Ласточка» до него от вокзала Кислого идет 30 минут. Дальше до знаковых мест можно добираться на трамвае, маршрутке или пешком - по проспекту Кирова до Цветника примерно 40 минут. Но идти придется в основном вверх, поэтому я выбрал автобус №1 - сразу до Провала. Помня свою реакцию на нарзан с тухлецой, заходить в грот я не стал — озеро, как известно, источает сильный запах сероводорода. Я потер на удачу нос памятнику Остапу и поспешил ретироваться, увидев, что очередной певец-самоучка неподалеку уже готовится к выступлению.

Прогулявшись по бульвару Гагарина мимо Пироговских ванн и памятника Сергею Михалкову (он жил тут в детстве), я дошел до Емануелевского парка и поднялся на смотровую площадку. Отсюда уже открывается красивый вид на Пятигорск, но самый лучший — с вершины Машука.

С Машука открывается лучший вид на Кавказские Минеральные Воды.

Правда, туда стоит подниматься на канатке или идти пешком только в ясную погоду. Пеший маршрут живописен и дает полезную каридонагрузку. Занимает он часа два, но если вы с друзьями или семьей — оно того стоит. На Машуке можно сделать долгий привал, организовать пикник и или поесть в местной кафешке, разглядывая с высоты 1 километра город, Эльбрус и другие горы. А если сильно повезет, то можно увидеть, как летят клином в южные страны на зиму журавли. Мне повезло. Налюбовавшись окрестностями и журавлями, я спустился с Машука на канатке (360 рублей туда-обратно) и решил, что настало время посетить дом-музей Лермонтова.

От нижней станции до него пешком — минут 15. Экспозиция интересная, но вот организация работы домика поэта — никудышная. Экскурсий всего две, и число мест ограничено. Смотритель музея предлагает купить обычный билет и скачать приложение с аудогидом, но на поверку сайт приложения оказывается заблокированным. Притом что стоимость обычных и экскурсионных билетов одинаковая, рядовых посетителей постоянно «гоняют» подальше от идущей экскурсии — чтобы не подслушивали. Совковость неискоренима!

Напоследок заглянул в парк Цветник (еще минут 10 пешком от домика Лермонтова).

Лермонтовская галерея — шедевр архитектуры. Сюда стоит прийти хотя бы ради нее. А если вы приедете в Пятигорск не на день, то можно попасть на какой-нибудь вечер вокальной или инструментальной музыки. Расписание концертов в галерее на осень можно смотреть на сайте kursal.ru.

С едой в Пятигорске хуже, чем в Кисловодске. Столовок меньше, а в кафе недалеко от канатки, куда я зашел перекусить, оказались ресторанные цены, весьма высокомерное отношение персонала и посредственная еда.

КСТАТИ

Что оплачивается дополнительно

- Как жителя Ставрополья меня освободили от уплаты курортного сбора, остальным приезжим он обойдется в 50 рублей в сутки. Платить надо наличкой на ресепшене санатория или пансионата.

- Анализы, консультации врачей, минеральные и другие ванны, физиопроцедуры, лечебные души, массажи — оплачиваются отдельно. Для лечения надо обязательно взять с собой санаторно-курортную карту. Ее можно оформить в частной или государственной поликлинике или уже по приезду на месте. Также потребуется стандартная справка об эпидокружении.

КАК ДОБРАТЬСЯ

- Самолетом из Москвы в Минеральные Воды. Ежедневно сюда летает порядка 15 рейсов - «Победа», «Уральские авиалинии», «S7”, “Аэрофлот», «Россия», «Ямал». Цена билета начинается от 2500 рублей. Из аэропорта до Кисловодска или Пятигорска можно добраться на такси (обойдется в 900 -1300рублей), либо заказать платный трансфер из санатория, либо маршруткой № 11. Она ходит с 6-30 до 19-50 с интервалом 20-30 минут от аэропорта до ж/д вокзала Минеральных Вод. А оттуда до Кисловодска и Пятигорска ходят «Ласточка» и обычные электрички (билеты — 190-300 рублей). «Ласточка» останавливается только в Лермонтове, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске.

- Двухэтажным фирменным поездом № 004М «Москва-Кисловодск». Ехать почти сутки. Купе стоит от 5000 рублей, СВ - от 14000 рублей. Плацкартных вагонов в составе нет.

- Поездом № 049А «Санкт-Петербург - Кисловодск». В пути двое суток. Плацкарт стоит от 4900 рублей, купе — от 6500 рублей.