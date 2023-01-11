Преобладает свиной: эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на Ставрополье

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре Ставропольского края рассказали, как изменилась статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю. После праздников заразившихся стало меньше, но эпидпорог все еще превышен.

За первую неделю 2023 года - со 2-го по 8-е января, ОРВИ и гриппом в регионе заболели больше 11 тысяч человек. В управлении уточнили, что на первой праздничной неделе превышение показателей заболеваемости составило 28% от всех случаев. При этом врачи отмечают снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

В Ставрополе за минувшую неделю за помощью к медикам обратились 2765 больных. В краевом центре показатель заболеваемости выше расчетного эпидпорога почти на 14%. В Роспотребнадзоре рассказали, что эти данные говорят о больших рисках заражения

- При лабораторном мониторинге в крае отмечается высокая доля — до 96,8%, циркулирующих вирусов гриппа с преобладанием свиного гриппа, - отмечают в официальном пресс-релизе.

В связи с непростой эпидобстановкой, сотрудники Роспотребнадзора призвали ставропольцев пользоваться основными правилами для предупреждения заражения. Необходимо:

— сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

— обязательно пользоваться маской в местах скопления людей, при проезде в общественном транспорте, при работе в организациях с посещением населения;

— избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

— тщательно мыть руки особенно после посещения общественных мест и общественного транспорта.

— использовать для дезинфекции рук кожные антисептики, и не трогать лицо, глаза и нос грязными руками;

— промывать полость нос солевыми растворами, регулярно делать влажную уборку в помещение;

— есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), природные фитонциды (добавлениечеснока, лука), и следовать рекомендациям врача;

— чаще гулять с ребенком на свежем воздухе, воздержитесь от посещения мест массового скопления людей, таких как новогодние елки, кинотеатры, театры;

— не отправлять в детский организованный коллектив детей с клиникой ОРВИ.

Тем временем, на Ставрополье жалуются на нехватку медицинских препаратов в аптеках. Чаще всего жители края сталкиваются с отсутствием популярных антибиотиков, в том числе и детских суспензий, противовирусных препаратов, таблеток и порошков от кашля. Перебои с поставками в Росздравнадзоре объяснили двумя причинами.

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