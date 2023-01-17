На границе России с Грузией поймали украинского шпиона

Фото задержанного: УФСБ по Северной Осетии

На границе России с Грузией задержали шпиона, который работал на украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Северной Осетии. Из официальных данных известно, что это 28-летний гражданин одной из стран СНГ.

- В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан, - сказано в сообщении УФСБ.

Мужчина добровольно показал смартфон и продемонстрировал свои переписки в Telegram. В одной из них задержанный присылал собеседнику сведения о местоположении военной техники вооруженных сил России, в том числе - фото- и видеоматериалы. Уточняется, что злоумышленник шпионил в пользу Украины.

Следствие уже возбудило уголовное дело. Задержанного подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Шпионаж" (статья 276 УК РФ).

В сентябре 2022 года аналогичное задержание прошло во Владивостоке. Сотрудники ФСБ поймали злоумышленника с поличным, когда он фотографировал военные объекты. Местный житель работал на разведку Украины. Ему инкриминируют государственную измену (статьи 275 УК РФ).

Кроме того, в то же время в Подмосковье задержали директора по качеству авиационного завода. Он переслал секретные чертежи боевой авиатехники сотруднику «Одесского авиационного завода». Его также изобличили в госизмене.