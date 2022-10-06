Право на полноценную и счастливую жизнь

Применяемые в Центре программы абилитации рассчитаны на разные категории детей. Фото: mama-ya-smogu.ru

Едва переступив порог этого небольшого здания на тихой ставропольской улице, оказываешься в каком-то особом пространстве, где сразу хочется улыбаться.

Уютные и комфортные кабинеты, оснащенные необходимым современным оборудованием, буквально залиты светом, струящимся из счастливых улыбающихся глаз детей, делающих успехи, которые даже представить было трудно, их благодарных родителей и тех, кто каждый день своим кропотливым трудом делает невозможное возможным, - сотрудников центра.

Все работающие здесь специалисты - не просто высококвалифицированные, грамотные, беззаветно преданные своему делу профессионалы, но и очень чуткие, отзывчивые, заботливые люди, пропускающие через себя, как сказала одна из мам, каждого ребенка!

А дети здесь не обычные, всем им с рождения был поставлен страшный диагноз, звучащий как приговор к тяжелой жизни инвалидов, а для их родителей - как призыв смириться или, наоборот, приготовиться к долгой изнурительной борьбе.

За шесть лет в центре проведено более 10 000 занятий. Фото: mama-ya-smogu.ru

Каждый, кто однажды пришел сюда со своей бедой и болью, может сказать, что жизнь у него разделилась на «до» и «после». И если «до» у самых оптимистичных из них была лишь надежда, то «после» - у всех началась настоящая жизнь, в которой проблемы ты воспринимаешь уже как возможности, а даже самые маленькие успехи - как большие победы и стимул идти вперед!

У Центра абилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, который открылся в Ставрополе в 2017 году, очень говорящее и трогающее за душу название: «Мама, я смогу!».

- Про наш результат после первого курса знают наверное уже все, - рассказывает Ольга, мама трехлетнего Игоря. - Был сделан огромный шаг в развитии - ребенок начал ходить. И ходить не просто «от стенки к стенке», а свободно двигаться, используя в игре одновременно и руки, останавливаться, стоять подолгу на месте.

У маленькой Лизы еще полгода назад не получалось даже головку держать, а сегодня очаровательная девчушка ползает и живо реагирует на теперь уже хорошо знакомый голос своего любимого инструктора ЛФК.

- Здесь творят настоящие чудеса, - говорят родители. - Это мир, в котором каждый, несмотря ни на какие трудности, может быть счастливым. И, что не менее важно, мы чувствуем, что не одиноки, нас поддерживают, и мы готовы отвечать тем же всем, кто в этом нуждается. Центр для нас стал вторым домом, уютным и теплым, и мы от всей души желаем ему процветания.

В центре могут абсолютно бесплатно разработать индивидуальную программу. Фото: mama-ya-smogu.ru

Сегодня центр объединяет сотни семей, воспитывающих детей с ОВЗ, не только ставропольских - сюда приезжают из разных регионов страны, даже таких отдаленных, как Новый Уренгой, Алтай, Ханты-Мансийск. И это неудивительно: центр трижды становился победителем фонда Президентских грантов, на средства которых были в том числе приобретены современные тренажеры для механотерапии, оборудование для АПФ-терапии, прибор для проведения транслингвальной нейростимуляции.

Здесь работают лучшие специалисты, в том числе федерального уровня, которые проводят консультации и интенсивные курсы абилитации по инновационным методикам.

Применяемые тут программы абилитации рассчитаны на разные категории детей. К примеру, есть программа для рожденных на ранних сроках. Крохам от 2 месяцев до 2 лет делают специальный массаж, разрабатывают суставы, применяют аудио-психо-фонологию по бельгийской методике с использованием голоса матери, акватерапию и многое другое. В лечении малышей, родившихся с осложнениями, освоены такие современные методики физической реабилитации, как Войта и Бобат-терапия, PNF-терапия, кинезиотейпирование.

Есть программа интенсивной и эффективной абилитации для ребят с эпилепсией, с ДЦП старше десяти лет, а также для детей, перенесших различные оперативные вмешательства.

Более того, в центре могут абсолютно бесплатно разработать индивидуальную программу, исходя из показаний конкретного ребенка.

В Центре работают лучшие специалисты, в том числе федерального уровня. Фото: mama-ya-smogu.ru

Детей восстанавливают здесь не только с помощью высокоэффективных инновационных методик и технологий, но и музыкой, искусством, играми, занятиями в «космической» комнате сенсорной разгрузки.

А еще здесь организуются различные культурно-массовые мероприятия, веселые зрелищные праздники, концерты, спектакли, которые добавляют жизни и маленьких пациентов, и взрослых ярких красок, позитивных эмоций, хорошего настроения и радости.

За шесть лет в центре проведено более 10 000 занятий, реализовано три проекта за счёт средств федеральных грантов.

- Нам очень помогает в работе то, что нас всегда окружают активные люди, которым небезразлична судьба детей, - говорит руководитель центра. - Наша главная задача - создание нового общества, в котором ребенок с ограниченными возможностями здоровья - не изгой, а полноправный партнер.

ВАЖНО

В центре «Мама, я смогу!» кроме оздоровления детей с ОВЗ, проводится социально-средовая, социально-психологическая, социокультурная абилитация инвалидов; оказывается помощь семьям в воспитании детей-инвалидов и детей с ОВЗ (с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии) - по формированию позитивных интересов (в том числе в сфере досуга).

Кроме того, здесь предоставляют социальные услуги - физкультурно-оздоровительные, консультативная помощь и дополнительное образование детей с ОВЗ и их родителей. А также оказывают информационно-справочную поддержку.

Работа центра по достоинству оценена - он стал победителем федеральной премии в номинации «Лучший центр абилитации и коррекции для детей в России-2022».

КОНТАКТЫ

Центр абилитации и коррекции детей «Мама, я смогу!»

Ставрополь, улица Пржевальского, 12

Телефон: 8-968-268-57-68

Сайт: mama-ya-smogu.ru

ВКонтакте: vk.com/mama_ya_smogu

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

На правах рекламы