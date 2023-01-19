Заигрывал с бывшей женой: Вооруженный житель Дагестана поквитался с соседом из ревности

Подозреваемого задержали, полицейские проверяют показания сторон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каспийске задержали 45-летнего горожанина, напавшего на соседа из ревности. Злоумышленник решил, что тот флиртовал с его бывшей супругой. Об этом инциденте рассказала пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Задержанный на допросе пояснил, что у него с супругой идет тяжелый бракоразводный процесс. Незадолго до нападения он увидел, как сосед приставал к его жене и заигрывал с ней, из-за чего он затаил на него обиду.

Поначалу дагестанцу удавалось сдерживать свой гнев. Но находясь дома, он случайно услышал, как кто-то не мог открыть дверь соседа. Мужчина решил проверить и увидел своего обидчика. Он вернулся на кухню, вооружился ножом и вышел на лестничную клетку, где высказал все свои претензии. А потом напал на соседа.

Фото: УМВД по РД

Правда, удар ножом пришелся на спину, потому что потерпевшему удалось увернуться. Между ними завязалась потасовка. Жертва вырвалась и убежала за медицинской помощью, но ревнивый муж не стал преследовать его и ушел смывать кровь с орудия преступления.

- Расследование продолжается. Следователям предстоит установить достоверность показаний участников произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Республике Дагестан.