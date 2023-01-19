Камера ГИБДД оштрафовала дагестанца за непристегнутого князя, умершего 300 лет назад

Оборудование распознало портрет на пассажирском сиденье как живого человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камера ГИБДД оштрафовала водителя ГАЗели с номерами Дагестана за непристегнутого пассажира 1680 года рождения.

Да-да, она засчитала портрет лезгинского князя XVIII века Хаджи-Давуда рядом с водителем за реального живого человека. Просто это картинка или фотопечать на чехле сиденья - точно не знаем. Но точно уверены, что хана нет в живых больше 300 лет.

Камера автоматически распознала пассажира на переднем сидении без ремня. Фото: соц.сети

По статье 12.6 Административного кодекса, наказание за непристегнутого пассажира влечет штраф в размере 1000 рублей. Конечно, перевозчик в данном случае может оспорить решение ГИБДД.

Редакция "КП-Ставрополь" присмотрелась к кадру из социальных сетей и усомнилась в подлинности того, о чем первыми рассказывали дагестанские паблики. Ряд фактов говорит, что машины на фотографии и на скриншоте разные.

Так, например, в скриншоте номер нарушителя заканчивается на буквы "М". А на фотографии не закрасили "Т".

А если поискать в Интернете информацию по известному номеру, то выдаст, что был оштрафован водитель Лады Калины, а не "Газели", как это видно по фото.

Заметим, что еще в начале сентября дорожные камеры в России стали штрафовать за непристегнутых пассажиров. С 12 января камеры видеонаблюдения начали автоматически фиксировать непристегнутый ремень безопасности и в Дагестане. О чем местных водителей предупредили в местной Госавтоинспекции.

Автоматизированная система фиксация работает оперативно и технологично. Игнорировать правила безопасности не стоит. Автолюбители выясняли это еще в августе прошлого года, когда в Екатеринбурге водителю ГАЗели выписали штраф из-за непристегнутой плюшевой игрушки.

В ГИБДД уже признали ошибку. Фото: читатель «КП»

«Нарушителем» стал закрепленный на лобовом стекле кот - мягкая детская игрушка. Именно его и распознала видеокамера как пассажира переднего сиденья. И спустя пару дней водителю пришел штраф в тысячу рублей и фотография с прикрепленным котом - главным «виновником». Но тот не растерялся и написал заявление. После жалобы инспекторы признали свою ошибку и отменили штраф.

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