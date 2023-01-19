Педагог не без странностей: родители объяснили, что не так с ударившим кадета учителем

Многие родители вступились за педагога Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В кадетской школе Ставрополя учитель ударил кнутом шестиклассника за баловство на уроке. Но многие родители оказались не против таких методов.

Все случилось на уроке английского языка в кадетской школе имени генерала Ермолова. Шестиклассники баловались, а учительница пыталась их унять. Когда не смогла - вызвала офицера-воспитателя (штатная должность в школе - Ред.) Евгения Шмакова. Тот, спросив у класса, кто тут главный забияка, без всяких воспитательных бесед достал из голенища сапога нагайку и ударил плетью 12-летнего Егора (имя изменено - Ред.), на которого указали дети.

Подросток вернулся домой с жгучей болью и показал родителям воспаленную рану - от левой лопатки через всю спину шел красный след. А еще рассказал, что получил незаслуженно — его оговорили одноклассники. Позже учительница английского подтвердила, что Егор сидел тихо.

Увечья на теле ребенка. Фото: личная страница героя публикации

- У нас трое детей, мы любим их и бить никому не позволим. Мы сразу пошли к директору кадетской школы Николаю Панину, - рассказала «КП» Катерина Черноволенко-Серба, мама мальчика. - Видно было, что директор переживал не наигранно. Сказал, что такой поступок никак нельзя оправдать, и Шмаков будет уволен. Муж поговорил и с самим воспитателем. Тот сказал, что признает вину и попросил прощения у сына и у нас.

Отец мальчика Денис Серба рассказал о произошедшем у себя на странице во «Вконтакте». С его слов выходило, что подобная нагаечная дисциплина в школе — чуть ли не норма.

- Там (в кадетской школе — Ред.) это в правилах: офицер имеет право отхлестывать за какую-то провинность. Причем при поступлении на это все согласились - и дети, и родители (правда, я думал, что это может произойти только в каком-то самом крайнем случае, а на самом деле они получили плетью за какую-то мелочь), - написал Денис.

Отец мальчика Денис Серба. Фото: личная страница героя публикации

Информацию тут же поспешили опровергнуть в комитете образования Ставрополя и в самой школе: мол, это чистый произвол, никакой порки у нас в правилах не записано. «Комсомолка» поговорила с одним из бывших преподавателей школы, попросившем не называть своего имени. Он также опроверг «прописанность» наказаний, но признал, что родители просят быть с детьми пожестче.

- Ношение нагайки и физические наказания не были закреплены ни в каких документах школы. Но некоторые родители, приводя детей, просили, чтобы их воспитывали жестко, в солдатских традициях, - сообщил наш собеседник.

Между тем родители кадет в общении с отцом пострадавшего проговорились о том, что практика физических наказаний в школе существует и даже приветствуется мамами и папами.

- Одна мамочка выдала такую фразу, которая меня просто убила, - пересказал Денис разговор в родительском чате. - Она написала: «А когда я увидела у своего такой след, я ему еще и всыпала за то, что он там баловался и получил!». Вы понимаете? Так ведут себя очень многие родители. Вместо того, чтобы поддержать своего ребенка в трудном для него положении (он в этом нуждается больше всего, он и так получил наказание), они его еще больше прессуют. А потом мы удивляемся, почему взаимоотношения с детьми плохие и почему ребенок вырастает неуверенным в себе.

После публикации Дениса и разразившегося из-за этого скандала в школе поспешили отрапортовать об увольнении педагога и зама директора по воспитательной работе, а самому директору влепили выговор, но на Дениса обрушился гнев родителей.

– Подставлять офицера я не собирался, - оправдывался он в ответ на упреки в том, что погубил хорошего учителя. - Бить ребенка нельзя, только если он сам на это не согласится. Офицер – хороший мужик, хоть я с ним пару раз всего общался. Да, не сладил с эмоциями, совершил ошибку и ударил ребенка. Но он извинился, и мы это замяли.

Но родители хотят отстоять офицера-воспитателя и даже устроили сход, на котором решили подать коллективную петицию в защиту педагога. Они уверены, что детям нужен преподаватель с таким жестким подходом. Судя по биографии на сайте школы, Шмаков — бывший спецназовец, служил в отряде "Рубеж" УФСИН по Ставрополью, затем - в отряде "Гром" краевой полиции. По выслуге лет ушел в отставку и с марта 2021 года стал работать в кадетской школе, где преподавал ОБЖ и учил детей разбирать и собирать оружие, стрелять, вязать узлы.

Евгений Шмаков. Фото: ставкадет.рф

– Я спрашивала своего сына, поступал ли он с ним так же. Он ответил, что никогда, - рассказала «КП» одна из матерей кадетов. - Педагог ему в целом нравился, но все же был не без странностей. Нормально объяснял, но как только школьник начинал шалить, а какой ребенок это не делает, то сразу менялся, становился грубым и резким.

Оценку действиям педагога теперь даст следствие. По информации "КП-Ставрополь", против него возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но родители пострадавшего мальчика «крови» не хотят.

– Мне кажется, он уже получил свой урок и свое наказание, - считает мама кадета Катерина. - Все мы люди. У него двое маленьких детей, которых он содержит. Поэтому уголовная ответственность испортит жизнь ему и его семье.

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Можно ли физически наказывать детей?

- Последние исследования, в том числе нейропсихологические, показывают: насилие негативно сказывается и на физическом, и на интеллектуальном развитии детей, - говорит психолог Елена Кандыбина. -Такие дети потом хуже переносят стресс, менее интеллектуально развиты, хуже усваивают информацию, у них ниже способность к прогнозированию и планированию. То есть их сроки планирования объективно короче. Мы даем подзатыльник, но в этот момент у ребенка возникает острый стресс - в результате нашего крика, шлепка или какого-то серьезного физического насилия. Именно в этот момент интеллектуальные возможности снижаются. Если мы относимся к ребенку, грубо говоря, как к щенку, то, наверное, выработать определенные рефлексы - сидеть, лежать - с помощью насилия довольно просто. Но ребенок не собака.

КОММЕНТАРИЙ КАЗАКА

- Тот, кто это сделал, не понимает, что такое казачья правка (название телесно-ориентированного воспитания у казаков, в том числе с помощью плети — Ред.). Нагайку просто так пускать в дело нельзя. Только когда взрослый человек принимает наказание, осознавая это. Он говорит: простите, я виноват. После этого ложится на скамейку и его бьют плетью. Делается это для того, чтобы он закрепил у себя в сознании, как делать нельзя. Но женщины и дети никогда не подвергаются таким наказаниям. К ним отношение в казачьей культуре совершенно иное, - считает товарищ атамана Ставропольского казачьего общества «Станица Казанская» Иван Панченко.