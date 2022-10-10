Жизнь как чудо, офтальмология как страсть

Доктор Крылов не раз становился первопроходцем. Фото: oculusartsvk.ru

Имя Сергея Крылова, главного врача клиники глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК», офтальмолога-хирурга, врача высшей категории, хорошо известно не только на Ставрополье и Северном Кавказе, но и на всем Юге России. За 28 лет своей лечебной практики он провел более 14 000 операций по поводу катаракты, свыше 20 500 эксимерлазерных и 5500 прочих операций.

Кстати, клиники глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Тысячи благодарных пациентов, которым талантливый доктор спас зрение, подарил счастье видеть, называют Сергея Викторовича врачом от Бога. «У него золотые руки, - говорят они, - и доброе сердце!». А еще он прекрасный руководитель, собравший команду замечательных специалистов, профессионалов высокого класса, преданных своему делу, чутких и внимательных ко всем, кто обращается к ним за помощью.

«Клиника - просто супер!», - рассказывая о своем опыте общения с персоналом «ОкулюсАрт СВК», люди единодушно выражают искреннюю признательность работникам клиники и рекомендуют ее всем, у кого есть проблемы со зрением, кто страдает от прогрессирующей близорукости, катаракты, глаукомы, патологий сетчатки и многих других заболеваний глаз.

Природный дар, богатый практический опыт, виртуозное владение профессией, постоянное повышение квалификации в авторитетных образовательных организациях и научно-медицинских центрах федерального уровня позволяют доктору Крылову добиваться успехов и впечатляющих результатов даже в самых сложных случаях.

Доктор Крылов не раз становился первопроходцем. Работая в Краснодарском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова», он первым выполнил эксимерлазерную операцию. С 2011 года он первым на Юге страны и одним из первых в России внедрил и применяет высокотехнологичные интраокулярные линзы фирмы «Oculentis».

И на сегодняшний день он единственный в СКФО офтальмолог-хирург, который с 2010 года проводит операции по имплантации интрастромальных роговичных сегментов при кератоконусе.

Сергей Викторович Крылов. Фото: oculusartsvk.ru

В декабре прошлого года Сергей Викторович первым в Ставрополе выполнил операцию по самой современной технологии ReLex SMILE на оборудовании последнего поколения-VisuMax от фирмы Zeiss ( Германия). Кстати, фемтосекундный лазер VisuMax также позволяет проводить такие операции, как FemtoLasik и имплантацию роговичных сегментов (в СКФО такие операции проводятся только в клинике «ОкулюсАрт СВК») при кератоконусе с Femto сопровождением.

А в этом году, 31 мая, Сергей Крылов блестяще провел первую в Ставрополе операцию по имплантации новой EDOF линзы Vivity (от компании Alcon), позволяющей получить прекрасное зрение на дальнее и среднее расстояния.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В 1996 году Сергей Крылов окончил Кубанскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Продолжил образование в интернатуре по офтальмологии на базе Краснодарского регионального центра «МНТК Микрохирургия глаза» (1996-1997г.). С 1996 по 2008 года работал офтальмологом-хирургом в Краснодарском филиале Национального медицинского исследовательского центра «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова» Минздрава России.

За время работы в Краснодаре освоил и внедрил эксимерлазерную кератэктомию по методикам ФРК, ФТК и LASIK. Провёл операции по этим методикам на эксимерлазерных установках «MEL-70», «Профиль-500», «МикроСкан-2000», «Allegretto».

С 2005 года член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Сергей Крылов - автор докладов по офтальмохирургии на федеральных и международных конференциях. Неоднократно участвовал в выездных диагностиках и хирургии в качестве хирурга в Ростове-на-Дону и Ростовской области, Махачкале и Республике Дагестан, Нальчике и Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях.

С 2008 г по 2019 год работал офтальмологом-хирургом и главврачом в Центре лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты ООО «Офтальма» в Ставрополе и Владикавказе и за это время активно и успешно выполнял операции при катаракте, глаукоме, кератоконусе; проводил эксимерлазерную хирургию, хирургию заболеваний переднего отрезка глаза. Будучи ведущим специалистом, он проводил консультации и хирургию сложных случаев у пациентов в офтальмохирургии.

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Клиника глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК»

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