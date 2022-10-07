Герой России, генерал-майор Рустам Мурадов

Героя России, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа, передает глава Дагестана Сергей Меликов в социальных сетях. "КП" рассказывает биографию Рустама Мурадова.

Рустам Мурадов: биография и национальность

Рустам Мурадов родился в 1973 году в Дагестане в табасаранской семье. У будущего генерал-лейтенанта двое братьев, все они учились в обычной сельской школе в Чинаре. После пошел в школу курсантов в Новочеркасске и с 1990 года состоит на военной службе. Был командиром взвода, а в 1996 году назначен руководителем роты.

В нулевых годах Мурадова назначили командиром полков и бригад в Южном военном округе. Параллельно он получал образование в Санкт-Петербургской высшей общевойсковой командном училище (1995), Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В 2009 году Мурадова отправили командовать бригадой в Восточном военном округе. По окончанию службы в регионе в 2012 году ему присвоили звание генерал-майора.

За что Рустаму Мурадову дали Героя России

В 2017 году Мурадова назначили военным советником в Сирии. Отряды дагестанца две недели пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, отбивая жесткое сопротивление боевиков. Каждый день его военные продвигались по 15-20 километров. 28 декабря 2017 года Владимир Путин присвоил Мурадову звание Героя России и вручил отличительный знак - медаль "Золотая Звезда".

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

После Мурадов командовал Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта отмечают, что военный помогал во время переговоров по обмену пленных и в поиске пропавших. Особую благодарность Мурадову выражали исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

За время службы в армии Мурадов удостоен Орденом "За заслуги перед Отечеством" (VI, III и II степени), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, двумя Орденами Мужества и медалью "Участнику военной операции в Сирии". Является почетным гражданином Табасаранского района Республики Дагестан и Борзинского района Забайкальского края.

В 2020 году Мурадову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Рустам Мурадов на Украине

Впервые на Украине Мурадов оказался в 2016 году, представляя Россию в СЦКК. В марте в районе Ясиноватой он вместе с другими российскими делегатами попал под плотный 20-минутный обстрел из РПГ, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

С первых дней спецоперации на Украине Мурадов командовал группировкой войск "Восток".

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

- Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых "горячих" точках – в Чечне и Сирии, – помогут блестяще справиться с боевыми задачами, - характеризовал Мурадова глава Дагестана Меликов.

Санкции против Рустама Мурадова

После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел персональные санкции против Мурадова.

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