Первые душегубки и расстрелы детей: зверства фашистов на Ставрополье признали геноцидом

Изменник Родины, сотрудничавший с фашистами, показывает двор около полицейского управления, где проходили расстрелы. Следственные действия. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Краевой суд признал геноцидом массовое убийство жителей Ставрополья, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Подобный иск предъявила региональная прокуратура по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

После начала Великой Отечественной войны на Ставрополье из западных регионов СССР эвакуировали население страны. К января 1942 года в крае разместили около 170 тысяч граждан. А в февраля в регион везли жителей блокадного Ленинграда. Поэтому среди жертв геноцида жителей оккупированного края были и приезжие сограждане.

- Всего на территории края немецкими оккупационными властями и их пособниками путем массовых расстрелов, погребения заживо, отравления и истязания преднамеренно массово истреблено более 28 тысяч мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных Силах СССР. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

За время оккупации было зафиксировано множество фактов зверств захватчиков. Так, к примеру, 12 августа 1942 года фашисты вывезли на аэродром 3,5 тысяч жителей Ставрополя и там расстреляли.

Процесс над предателями Родины в Ставрополе. Горожане слушают приговор для изменников. Архивное фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Истребляли оккупанты и душевнобольных людей. На пациентах Ставропольской психиатрической больницы испытывали первые "душегубки" - герметичные кузова машин, в которые подавали удушающий газ. Фашисты помещали туда группы по 70-75 человек. За время "экспериментов" были убиты 660 пациентов психбольницы.

Обвиняемый показывает место, где проходила погрузка узников в душегубки. Следственные действия. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Зверства фашистов также зафиксировали и в Минеральных Водах. Там в июле 1943 года расстреляли и отравили удушающим газом 6,3 тысяч мирных граждан.

Место, где проходила разгрузка. Следственные действия. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Кроме того, известен факт издевательств над должностными лицами Ставрополья. Так, помощницу прокурора края Клавдию Абрамову пытали за отказ сотрудничать с оккупантами. После на глазах у женщины убили ее малолетних дочерей, а затем расстреляли и ее.

Эти факты, представленные прокурором Ставрополья Юрием Немкиным, подтверждаются материалам уголовных дел и архивными данными, в том числе - рассекреченными сведениями краевого УФСБ. На процесс по признанию массовых убийств жителей Ставрополья геноцидом приглашали специалистов и научных сотрудников краеведческого музея и государственного архива.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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