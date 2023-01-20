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Происшествия20 января 2023 10:07

Дурили рабочих и крали урожай: 150 млн обманом заработали восемь ставропольцев

На Ставрополье восемь сотрудников сельхозпредприятия обманом заработали 150 млн
Данил Юрков
На Ставрополье восемь сотрудников сельхозпредприятия обманом заработали 150 млн рублей

На Ставрополье восемь сотрудников сельхозпредприятия обманом заработали 150 млн рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новоалександровском округе Ставропольского края «накрыли» многоструктурное преступное сообщество из восьми человек – бригадиров и других работников племколхоза. В отношении них возбуждено четыре уголовных дела: за создание преступного сообщества и участие в нем; кражу; мошенничество и самоуправство.

Следствием установило, что в 2020 году руководитель предприятия основал сообщество с целью хищения имущества сельхозпредприятия. У злоумышленников все шло «как по маслу»: и деньги, и имущество они получали, постоянно обманывая. О преступлениях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники имели меры воздействия на сотрудников предприятия, поэтому пользовались этим и убеждали или принуждали последних оформить на свое имя займы из средств колхоза. Рабочим ничего не оставалось, кроме как сделать то, что требует начальство.

Правда, деньги работники не получали: главный бухгалтер по подготовленным расходно-кассовым ордерам брал оформленные деньги из кассы, говоря сотрудникам, мол, те пойдут на выплату заработной платы. Однако и это оказалось обманом.

Кроме того, фигуранты вносили в документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ложные сведения о собранном урожае. После злоумышленники похищали продукты для продажи. Вырученные с этого деньги они тратили на покупку личных недвижимости и транспорта.

Общая сумма ущерба составила 150 млн рублей. Такую пропажу средств заметили, началось расследование, которое привело к восьми фигурантам. Правоохранители провели почерковедческие, фоноскопические, агротехнические, судебно-медицинские, компьютерные и иные исследования, чтобы найти обман.

На данный момент расследование уголовных дел завершено, а материалы направлены в Новоалександровский районный суд Ставропольского края на рассмотрение.

— В отношении еще двоих участников, подозреваемых в совершении данных противоправных деяний, уголовное дело выделено в отдельное производство, приняты меры к установлению их местонахождения и задержания. Один из соучастников преступного сообщества уже осужден, – сообщает ГУ МВД России по СК.

О действиях злоумышленников рассказали и в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Сообщается, что на имущество фигурантов уголовных дел наложен арест в качестве возмещения убытков, причиненных преступлениями.

— В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест, – сообщает прокуратура.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ