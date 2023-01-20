Дурили рабочих и крали урожай: 150 млн обманом заработали восемь ставропольцев

На Ставрополье восемь сотрудников сельхозпредприятия обманом заработали 150 млн рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новоалександровском округе Ставропольского края «накрыли» многоструктурное преступное сообщество из восьми человек – бригадиров и других работников племколхоза. В отношении них возбуждено четыре уголовных дела: за создание преступного сообщества и участие в нем; кражу; мошенничество и самоуправство.

Следствием установило, что в 2020 году руководитель предприятия основал сообщество с целью хищения имущества сельхозпредприятия. У злоумышленников все шло «как по маслу»: и деньги, и имущество они получали, постоянно обманывая. О преступлениях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники имели меры воздействия на сотрудников предприятия, поэтому пользовались этим и убеждали или принуждали последних оформить на свое имя займы из средств колхоза. Рабочим ничего не оставалось, кроме как сделать то, что требует начальство.

Правда, деньги работники не получали: главный бухгалтер по подготовленным расходно-кассовым ордерам брал оформленные деньги из кассы, говоря сотрудникам, мол, те пойдут на выплату заработной платы. Однако и это оказалось обманом.

Кроме того, фигуранты вносили в документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ложные сведения о собранном урожае. После злоумышленники похищали продукты для продажи. Вырученные с этого деньги они тратили на покупку личных недвижимости и транспорта.

Общая сумма ущерба составила 150 млн рублей. Такую пропажу средств заметили, началось расследование, которое привело к восьми фигурантам. Правоохранители провели почерковедческие, фоноскопические, агротехнические, судебно-медицинские, компьютерные и иные исследования, чтобы найти обман.

На данный момент расследование уголовных дел завершено, а материалы направлены в Новоалександровский районный суд Ставропольского края на рассмотрение.

— В отношении еще двоих участников, подозреваемых в совершении данных противоправных деяний, уголовное дело выделено в отдельное производство, приняты меры к установлению их местонахождения и задержания. Один из соучастников преступного сообщества уже осужден, – сообщает ГУ МВД России по СК.

О действиях злоумышленников рассказали и в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Сообщается, что на имущество фигурантов уголовных дел наложен арест в качестве возмещения убытков, причиненных преступлениями.

— В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест, – сообщает прокуратура.