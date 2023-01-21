В отделе полиции Дагестана скончался задержанный мужчина

Из отдела полиции мужчину экстренно перевезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дагестане в отделе полиции скончался задержанный 35-летний мужчина. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел накануне, 20 января 2023 года примерно в 19.25, в Махачкале произошла ссора между двумя местными жителями. В какой-то момент конфликт начал усугубляться и 40-летний мужчина схватил пистолет, а затем несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего забрали в районную больницу.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нападавшему удалось скрыться, в этом ему помог 35-летний мужчина. Его личность и местопребывание было установлено, мужчину забрали в ОВД.

В отделе полиции задержанному стало плохо. Его самочувствие стало ухудшаться, было принято решение доставить его в больницу, где 35-летний мужчина вскоре умер.

- В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти, - прокомментировали гибель мужчины в официальном пресс-релизе телеграм-канала МВД Дагестан.

В настоящее время проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников, а следователи СКР по республике возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела полиции Советского района Махачкалы.

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