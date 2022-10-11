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Дом. Семья11 октября 2022 8:59

Летела 10 метров до дна: в Чечне спасатели достали собаку из ямы

Пожарные в Грозном спасли на веревках собаку, просидевшую 8 часов в пропасти
Анфиса КИМЕНИНИКО
Собака ждала помощи больше восьми часов. Фото: МЧС России по Чеченской Республике

Собака ждала помощи больше восьми часов. Фото: МЧС России по Чеченской Республике

Собаку, случайно провалившуюся в глубокую и узкую яму, спасли чеченские пожарные. Сообщение о чудесном спасении появилось на официальном сайте республиканского управления МЧС.

Собака провалилась в яму в Шейх-Мансуровском районе Грозного и провела там не менее восьми часов в ожидании помощи. Животному не удавалось выбраться самому, ведь протяженность ямы составила 10 метров! От отчаяния четвероногий друг стал жалобно скулить и лаять, пронзительный вой услышала местная жительница.

Женщина позвонила в региональное отделение МЧС, на ее звонок незамедлительно ответили спасатели. Пожарные приехали на место происшествия и спустились в ров по лестнице. На дне узкой ямы они обвязали животное веревками и бережно подняли наверх.

Пожарные подняли собаку с помощью веревок. Фото: МЧС России по Чеченской Республике

Пожарные подняли собаку с помощью веревок. Фото: МЧС России по Чеченской Республике

- Сейчас собака в безопасности. Она находится в приюте для бездомных животных, - говорится заверили в МЧС России по Чеченской Республике. О ней заботятся волонтеры.

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